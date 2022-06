Transfer-Bilanz der Aufstiegskandidaten: Bestnote für die Löwen

Von: Jacob Alschner

Einer der sieben Neuzugänge: Jesper Verlaat wechselt zu den Löwen. © TSV 1860

Der Löwen-Kader für die neue Saison, mit dem Trainer Michael Köllner am 17. Juni in die Vorbereitung startet, ist (beinahe) vollständig bestückt.

München – Die Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg kommt dagegen nur schwer in Tritt. Was Transfers angeht, ist der TSV 1860 mit sieben Neuzugängen schon jetzt Drittliga-Meister. Eine Garantie für den Aufstieg im nächsten Jahr ist das aber natürlich nicht.

Eine Transfer-Zwischenbilanz:

TSV 1860: Im Sturm kommt mit Fynn Lakenmacher (22) Länge und Physis aus Havelse, Albion Vrenezi (28) bringt von Konkurs-Klub Türkgücü eine gute Mischung aus Erfahrung, Schlitzohrigkeit und „Wühler“-Mentalität mit, dazu kommt Meris Skenderovic (24) aus Schweinfurt. Auch eine Reihe dahinter verzeichnen die Löwen klugen Zuwachs: Tim Rieder (28, Türkgücü) könnte neuer Abräumer werden, Freigeist Martin Kobylanski (28) bringt aus Braunschweig Kreativität an die Isar. Hinten sorgen Christopher Lannert (24, vom SC Verl) und Jesper Verlaat (26, Waldhof Mannheim) für Sicherheit. Eine Transferbilanz, die so kein anderes der Top-Teams der 3. Liga vorweisen kann.. Note 1

Martin Kobylanski wechselt zum TSV 1860. © IMAGO/Sebastian Priebe

Dynamo Dresden: Nach nur einem Jahr im Unterhaus sind die Sachsen zurück in Liga 3. Der komplette Ex-Zweitliga-Kader wird wohl nicht an Bord bleiben, sodass die SGD auch schon „neue“ Leute an Land geholt hat. Mit Claudio Kammerknecht (22) kommt ein Talent für die Innenverteidigung von Freiburg II, Jan Shcherbakovski (21, Halle) soll auf der Zehn für Wirbel sorgen. Und Stefan Kutschke kommt zurück. Schon 2016/17 stürmte der 33-Jährige für Dynamo. Doch in Liga zwei reichte es in der letzten Saison beim FC Ingolstadt nur zu zwei Toren in 24 Spielen. Die Richtung stimmt, aber da geht mehr. Note 2

FC Ingolstadt: Die abgestiegenen Schanzer konnten bereits den Transfer von Mittelfeld-Motor David Kopacz (23) aus Würzburg vermelden, der auch bei Sechzig auf dem Zettel stand – am Mittwoch folgte die Ex-Dresdner Pascal Testroet. Der 31-Jährige kickte zuletzt beim SV Sandhausen. Dazu kommen Marcel Costly (26, Rechtes Mittelfeld) aus Mannheim, Torwart Marius Funk (26, Fürth), Verteidiger Calvin Brackelmann (22) aus Lübeck und Mittelstürmer Valdrin Konjuhi (19) von der zweiten Mannschaft der Sechzger. Auch hier geht mehr, aber es ist auch nichts zu beanstanden. Note 2-

Erzgebirge Aue: Lange war Felix Göttlicher (20), Innenverteidiger von der SpVgg Unterhaching, einziger Neuzugang. Am Mittwochabend meldeten die Veilchen dann den Transfer von Türkgücüs Ex-Kapitän Alexander Sorge (29). Immerhin etwas. Note 4

Waldhof Mannheim: Gähnende Leere in der Kurpfalz. Zugänge bisher: null. Dafür die erwähnten hochkarätigen Abgänge. Zumindest Dominik Kother (22, Linksaußen), ausgeliehen aus Karlsruhe, soll gehalten werden. Trotzdem besteht dringender Handlungsbedarf. Note 6

VfL Osnabrück: Auch in Süd-Niedersachsen ist es bisher ruhig auf dem Transfermarkt. In der Abwehr verstärkt Benas Satkus (21, vom 1. FC Nürnberg II) die Lila-Weißen. Neben Achter Jannis Wulff vom hessischen Regionalligisten TSV Steinbach hat der VfL sich für die neue Spielzeit die Dienste von Erik Engelhardt gesichert. Der 24-jährige Stürmer ballerte sich zuletzt mit 19 Toren und 14 Vorlagen zum Top-Scorer der Regionalliga Nord-Ost. Das Loch im Sturm ist gestopft, mehr aber nicht. Note 3-

1. FC Saarbrücken: Trainer Uwe Koschinat kann künftig Zehner Julius Biada (29) bauen, den er noch aus Sandhausen kenn. Abwehr-Routinier Mike Frantz (Hannover 96) kehrt nach 14 Jahren an die Saar zurück. Außerdem holt der FCS Rechtsaußen Kasim Rabihic (29) vom SC Verl und Keeper Tim Paterok (29) von Regionalligist Aalen. Luft nach oben. Note 3 (Jacob Alschner)