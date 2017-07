Verflockt! 1860-Neuzugang hat jetzt einen ziemlich gesalzenen Spitznamen

Die Trikotpräsentation der Löwen am Samstag in Bodenmais lief nicht wie gewünscht. Dennoch gab es einiges zu lachen - vor allem für die Spieler.

„Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!“ Mit diesem Spruch schaffte es Weltmeister Andreas Brehme seinerzeit in die Geschichtsbücher der besten Fußballer-Sprüche aller Zeiten. Übersetzt in eine etwas vornehmere Sprache bedeuten Brehmes Worte: „Wenn‘s nicht läuft, dann läuft‘s einfach nicht.“

Das gilt auch für den TSV 1860 München, dessen Präsentation des neuen Trikots am Samstag in Bodenmais weit weniger spektakulär ausfiel als geplant, da Hauptsponsor „Die Bayerische“ seine Teilnahme kurzfristig absagte (zu den Gründen dafür geht es hier). Die Löwen liefen beim Test gegen den SV Heimstetten dennoch mit den beflockten Trikots, auf denen auf der Vorderseite das Logo des Hauptsponsors prangt, auf.

Bei der Beflockung der einzelnen Spielertrikots ging aber wieder etwas schief - und zwar auf sehr lustige Weise. Der korrekte Name von Neuzugang Aaron Berzel hatte sich nämlich offenbar noch nicht überall im Verein rumgesprochen. Auf seinem nagelneuen Dress prangte am Samstag nämlich tatsächlich der Name „Brezel“.

In der Kabine hatten sie deshalb bei den Löwen ordentlich was zu lachen. Nico Karger beispielsweise nahm seinen neuen Teamkollegen gleich mal ordentlich auf die Schippe. Bei Instagram postete er ein Foto des verunglückten Schriftzugs, kommentierte frech „Du Brezel“ - und garnierte seinen Post mit fünf Tränen lachenden Smileys.

+ © Screenshot Instagram

Spätestens jetzt dürfte klar sein, dass der Neuzugang von der SpVgg Elversberg künftig einen gesalzenen Spitznamen in der Kabine haben wird ...