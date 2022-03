Benny Lauth glaubt an den TSV 1860: „Sie haben keine klare Schwachstelle“

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Er hofft auf ein Happy End für den TSV 1860 München: Benny Lauth. © Imago / Sven Leifer

Der TSV 1860 München ist zurück im Rennen um die 2. Bundesliga. Ex-Stürmer Benny Lauth (40) macht den Löwen für die restlichen Partien Hoffnung.

München - Neun Punkte in drei Spielen. Dem TSV 1860 München ist die perfekte Englische Woche geglückt. Die Umstellungen von Trainer Michael Köllner nach der Sieglos-Serie scheinen gefruchtet zu haben. Einige Spieler haben sich von Sorgenkindern zu den Gesichtern des jüngsten Aufwärtstrends entwickelt. Fest steht: Die Löwen sind wieder zurück im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Rund um den Verein ist eine Euphorie entfacht. Auch Benny Lauth, der bis 2014 für den TSV 1860 auf Torejagd ging, hat seinen Ex-Klub noch nicht abgeschrieben - obwohl das zwischenzeitlich anders war.

„Ich hab‘ den Aufstiegskampf für Sechzig schon abgehakt“: Benny Lauth von Neun-Punkte-Woche begeistert

„Ich muss gestehen: Ich hab‘ den Aufstiegskampf für Sechzig schon abgehakt, dann kam diese Englische Woche“, gibt der Torjäger im Interview mit der „Abendzeitung“ zu. Der 40-Jährige hofft auf den Start einer Serie bei den Löwen: „Es ist wichtig, dass Sechzig vor dem Saisonendspurt Selbstvertrauen getankt hat. Damit spielt es sich immer einfacher.“ Zudem erwartet Lauth eine erhöhte Widerstandsfähigkeit an der Grünwalder Straße. „Sechzig ist durch die kleine Durststrecke hoffentlich auch etwas krisenfester geworden“, vermutet der Ex-Löwe.

„Sie haben keine klare Schwachstelle“, sagt Benny Lauth über den TSV 1860 München. © Imago / Krieger

Einen nicht unerheblichen Anteil am Aufschwung hat Goalgetter Marcel Bär. Der Sommerneuzugang von Eintracht Braunschweig ist mit 13 Saisontoren treffsicherster Löwe. „Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Stürmer“, sagt Benny Lauth über seinen Nachfolger im 1860-Trikot und erklärt: „Du brauchst einen Torjäger da vorne, von dem die Mannschaft weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann.“

Benny Lauth überzeugt: „Da könnte schon noch was gehen“

Der ehemalige Löwen-Kapitän rät den 1860-Fans davon ab, auf eine Einstellung des Spielbetriebs beim Stadtrivalen Türkgücü München zu spekulieren. Sollten die Perlacher zurückziehen, würden die Löwen profitieren und näher an die Aufstiegsplätze heranrücken. „Damit rechnen sollte aber noch keiner, solange das nicht durch ist“, mahnt Lauth. Aus Türkgücü-Sicht sei ein Aus zudem „natürlich traurig.“

Lesen Sie auch Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Ergreifende Emotionen bei Andy Borg: Schöne Schlagersängerin bricht in Tränen aus Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“ Bekannt wurde Evelyn Burdecki als unbedarfte TV-Blondine, doch nach ihrer Ukraine-Reise zeigt sie sich mit einem speziellen Appel von einer ganz anderen Seite. Evelyn Burdecki meldet sich nach Ukraine-Rückkehr mit Oliver Pocher: „Gefühl hatte ich noch nie“

Im Rennen um den Aufstieg sieht Lauth die Spitzenteams besser aufgestellt. „Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass die Mannschaften da vorne bessere Möglichkeiten haben.“ Die Konkurrenz könne erfahrene Spieler von der Bank bringen, während bei 1860 viele junge Spieler mit Formschwankungen zu Einsatz kämen. Trotzdem ist der Lauth zuversichtlich: „Sie haben keine klare Schwachstelle. Klar war mal ein Abwehrschnitzer dabei, aber insgesamt sind sie wieder in der Spur.“ Am kommenden Samstag wollen die Löwen bei Viktoria Berlin nachlegen „Wenn sich die Leistungsträger nicht verletzen, kann es auch mit 13, 14 Spielern gehen“, ist Benny Lauth überzeugt. „Da könnte schon noch was gehen“ (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA