Bierofka wieder im Grünwalder: Aufstiegslöwe verrät, was 1860 für ihn besonders macht

Von: Moritz Bletzinger

Ein herzliches Wiedersehen: Ex-Löwe Daniel Bierofka freut sich offensichtlich Torwarttrainer Harald Huber zu treffen. © Imago/MIS

Daniel Bierofka war zu Gast im Grünwalder Stadion. Der ehemalige Löwen-Coach trägt den TSV 1860 besonders im Herzen. Und erinnert sich emotional an den Sturz in die Regionalliga.

München - Daniel Bierofka ist ein gerne gesehener Gast in Giesing. Sieben Jahre als Spieler und fünf Jahre als Trainer hat der heute 43-Jährige beim TSV 1860 verbracht. Dass er die Löwen nach dem Absturz in die Regionalliga zurück in den Profifußball führte, vergisst ihm im Verein wohl kaum jemand. Und auch er selbst hat dadurch eine besondere Verbindung zu 1860.

Erst zum zweiten Mal seit seinem Abschied ist Bierofka zurück im Grünwalder Stadion. Im Oktober 2021 hatte sich Wacker Innsbruck von ihm getrennt. Seitdem zeigt sich der Ex-Löwe wieder häufiger in München. Sein erster Stadionbesuch im November hat ihn dabei sicherlich nicht verschreckt. Stadionsprecher Schäch begrüßte ihn beim Heimspiel gegen Duisburg explizit und die Löwen-Fans stimmten an: „Ohne Biero wär‘n wir gar nicht hier!“

Daniel Bierofka wieder im Grünwalder Stadion: Aufstiegslöwe als TV-Experte bei 1860 gegen Kaiserslautern

Am Dienstag war Bierofka zum ersten Mal seit November 2019 wieder beruflich im Grünwalder (damals gewann er sein letztes Heimspiel mit 4:2 gegen Viktoria Köln). Er war als Experte für „MagentaSport“ im Einsatz. Zwei Wochen zuvor hatte der Sportsender Sascha Mölders auf Giesings Höhen gelotst.

Daniel Bierofka begleitete das Drittligaspiel des TSV 1860 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und wie die Fans erinnert sich auch der ehemalige Trainer daran, wie die Löwen 2018 unter ihm in den Profifußball zurückgekehrt sind.

TSV 1860 München: Daniel Bierofka schwärmt von Zeit bei den Löwen - „Alle mit dem Herzen dabei“

„Die Zeit bleibt immer bei mir hängen mit dem Aufstieg und wie wir die schwierige Situation mit dem Doppelabstieg hinbekommen haben. Das war super“, erinnert sich Bierofka. Und schwärmt vom Zusammenhalt im Verein: „Alle haben mitgeholfen. Es waren alle mit dem Herzen dabei und deswegen freue ich mich jedes mal, wenn ich hier sein kann.“

Einfach hatte es Bierofka beim TSV 1860 sicherlich nicht. Sportlich angezählt verließ er Giesing damals unter Tränen. Drei Jahre später überwiegen die guten Erinnerungen. Bei ihm und bei den Fans. „Die Löwen werden immer mein Verein sein“, sagte Bierofka auch jüngst in einem Interview. (moe)