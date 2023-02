TSV 1860: „Die schwerwiegendste Form des Versagens“ – Ismaik-Mann Power stichelt gegen Gorenzel

Von: Vinzent Fischer

Antony Power, Geschäftsführer der TSV 1860 Merchandising GmbH, stichelte bei Instagram mit kryptischen Sprüchen gegen Interimscoach Günther Gorenzel.

Nach der Pleite gegen Meppen teilte Ismaik-Statthalter Antony Power erneut kryptische Botschaften bei Instagram – wohl an Günther Gorenzel gerichtet.

München – Der TSV 1860 München wohl auf dem Tiefpunkt der letzten Jahre angelangt. Sportlich läuft es bei den Löwen auch nach der Demission von Michael Köllner nicht. Der SV Meppen, zuvor seit August siebzehnmal ohne Dreier, besiegte den strauchelnden TSV 1860 am Samstag mit 2:1. Spätestens seit der Pleite im Emsland brodelt es an der Grünwalder Straße 114.

TSV 1860: Sport-Geschäftsführer Gorenzel steht nach Meppen-Pleite vor dem Aus

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel, der seit der Entlassung von Ex-Trainer Köllner an der Seitenlinie einspringt, ist schwer angezählt und steht wohl vor dem Aus. Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat der KGaA, frühestens dann soll eine Entscheidung über die Zukunft Gorenzels fallen. Das Duell gegen den SC Verl am Sonntag wird – Stand jetzt – wohl auch unter der Regie des Österreichers gespielt.

Vereinspräsident Robert Reisinger hatte gegenüber der tz das Saisonziel stark korrigiert und sich von den Aufstiegsträumen klar distanziert. „Wir müssen von Spieltag zu Spieltag schauen und unsere Saisonziele schrittweise neu definieren“, sagte Reisinger: „Sind genügend Punkte für den Klassenerhalt gesammelt, rückt die erneute Qualifikation für den DFB-Pokal ins Blickfeld.“

Ismaik-Statthalter Power stichelt gegen Gorenzel: „Die schwerwiegendste Form des Versagens“

Geht es nach Antony Power, Statthalter von Gesellschafter Hasan Ismaik und Geschäftsführer der TSV 1860 Merchandising GmbH, kann es offenbar nicht schnell genug gehen, bis Günther Gorenzel von seinen Aufgaben entbunden wird. Immer wieder teilt Power kryptische Botschaften, Kalendersprüche und Clips auf seiner Instagram-Seite.

„Die schwerwiegendste Form des Versagens ist das Versagen, vorauszusehen", teilte Antony Power mit, mutmaßlich gerichtet an Günther Gorenzel.

Zuletzt ist wohl Günther Gorenzel ins Visier gerückt. Schon vor dem Duell gegen den SV Meppen postete Power einen Beitrag, mutmaßlich an den Sport-Geschäftsführer gerichtet. „Mach einfach deine Arbeit und hör auf zu lügen und Ausreden zu erfinden“, schrieb er. Und weiter: „Manche Männer haben Tausende von Gründen, warum sie nicht tun können, was sie wollen – wenn alles, was sie brauchen, ein Grund ist, warum sie es können.“

Nach der Pleite gegen Meppen legte er nochmal nach. „Die schwerwiegendste Form des Versagens ist das Versagen, vorauszusehen“, teilte Power mit, um später anzufügen: „Zu viel Nachdenken führt zu einer Lähmung durch Analyse. Es ist wichtig, die Dinge zu durchdenken, aber viele nutzen das Denken als Mittel, um das Handeln zu vermeiden.“

1860-Präsident Reisinger mahnt – Anthony Power stichelt weiter

Hintergrund ist die zähe Trainersuche bei den Löwen, für die vor allem Günther Gorenzel verantwortlich ist. Einige Namen kursierten bereits, doch der Sport-Geschäftsführer verweist immer wieder auf die „wirtschaftliche Freigabe“ eines Köllner-Nachfolgers. Doch dafür müssten die Gesellschafter erst einmal grünes Licht für weitere Mittel geben.

Stattdessen scheinen beide Seiten über die Zukunft des Sport-Geschäftsführers uneins zu sein. Während Präsident Reisinger mahnt, der Management werde nicht „überstürzt“ ausgetauscht, lässt die HAM-Seite durch Power mehr als deutlich durchblicken, was sie von Gorenzel hält. Am Donnerstag kommen beide Seiten an einen Tisch – mit offenem Ausgang. (vfi)