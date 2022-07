Wegen Dynamo: 1860-Fans droht Geisterspiel! DFB-Gericht diskutiert extreme Sanktion

Von: Moritz Bletzinger

„Ostdeutsche Jungs“ haben im eigenen Stadion gewütet - und müssen nun vielleicht für ein Spiel draußen bleiben. © Imago/Lutz Hentschel

Verpassen die Fans des TSV 1860 München das erste Ligaspiel? Dresden-Anhänger hatten sich daneben benommen. Ein Zuschauerausschluss steht im Raum.

München/Frankfurt a.M. - Am 23. Juli startet die Saison 2022/23 für den TSV 1860 München. Die Löwen gastieren zum Auftakt bei Dynamo Dresden. Zuvor steht aber noch eine Verhandlung mit Symbolcharakter an.

Am Montag (11. Juli) tagt das DFB-Sportgericht. Es läuft ein Verfahren gegen Zweitliga-Absteiger. Die Fans des Absteigers hatten in der vergangenen Saison zweimal deutlich über die Stränge geschlagen. Konkret: Im Ligaspiel gegen den FC Schalke 04 wurden Pyros gezündet. Und deutlich schwerwiegender: Das Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern musste wegen Böllern und Raketen sogar sieben Minuten unterbrochen werden. Nach der Partie stürmten einige Dynamo-Fans sogar den Kabinentrakt.

Lange nach Abpfiff des Relegationsrückspiels ist der Dresdner K-Block leer und verlassen - Überreste von Pyrotechnik qualmen aber immer noch. © IMAGO/Dennis Hetzschold

Diese Vorfälle sollen jetzt aufgeklärt werden. Und der DFB-Kontrollausschluss hat „wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Verfahren“ eine mündliche Verhandlung anberaumt, teilte der Verband mit.

Zuschauerausschluss im deutschen Fußball: DFB hat Maßnahme nie abgeschafft - Diskussion um Kollektivstrafen

Tatsächlich steht ein Zuschauerausschluss im Raum. Der beträfe dann auch die Fans des TSV 1860 München. Eigentlich versucht der DFB, Kollektivstrafen zu vermeiden, abgeschafft wurden derlei Maßnahmen aber nicht. Rainer Koch, heute Ex-BFV-Präsident hatte dazu 2020 Stellung bezogen: „Es war immer klar, dass Zuschauerausschlüsse als ultima ratio nicht gänzlich ausgeschlossen werden können“, sagte der damalige DFB-Vizepräsident.

In Zusammenhang mit einer Strafe gegen Fans von Borussia Dortmund war die Diskussion erneut hochgekocht. Im Dezember 2019 hatten sie Hoffenheim-Geldgeber Dietmar Hopp auf Plakaten ins Visier genommen. Der DFB sprach einen Ausschluss aus, der dann aber wegen Corona zur Randnotiz wurde.

Koch hatte die Maßnahme verteidigt, da „andere Sanktionen offenkundig nicht das Zeigen dieser schwer beleidigenden Banner verhindern konnten“ (die Dortmunder waren zu diesem Zeitpunkt bereits auf Bewährung).

Geisterspiel in der 3. Liga? Dresden-Strafe könnte 1860-Fans treffen - Löwen spielten 2017 ohne Fans

Gegen Dynamo Dresden könnten nun eine ähnlich harte Strafe ausgesprochen werden, weil die sächsischen Fans wiederholt auffällig wurden. Die Entscheidung dürfte der Verband spätestens am Dienstag mitteilen.

Die Löwen-Anhänger müssen nun hoffen, nicht auch von der Strafe getroffen zu werden. Bei einem Geisterspiel bleibt das Stadion leer - das gilt für Heim- wie Auswärtsfans. Pikante Randnotiz: Den letzten Zuschauerausschluss im deutschen Fußball verhängte der DFB 2017 gegen den TSV 1860 München. Nach den Ausschreitungen im Relegationsrückspiel gegen Jahn Regensburg fand das erste Heimspiel der nächsten Saison ohne Zuschauer statt. Gegner war der 1. FC Nürnberg II am 1. August 2017. (moe)