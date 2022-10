TSV 1860: „Ein bisschen Spaß muss sein“ – Deichmann erklärt Barkeeper-Jubel mit Lakenmacher

Von: Vinzent Fischer

Brachte den TSV 1860 mit seinem Treffer auf die Siegerstraße: Yannick Deichmann. © IMAGO / Lackovic

Der TSV 1860 hat Wehen Wiesbaden geschlagen und damit ein Zeichen im Aufstiegsrennen gesetzt. Deichmann und Lakenmacher war die gute Stimmung anzumerken.

München – Spätestens jetzt spricht wohl keiner mehr von der Löwen-Krise! Der TSV 1860 München holt gegen den Aufstiegsaspiranten Wehen Wiesbaden einen verdienten Heimsieg (3:1) und kann sich damit von seinem ärgsten Verfolger absetzen. Die Sechziger bleiben mit dem Dreier weiter auf Kurs Aufstieg. Nur die SV Elversberg steht zwei Punkte vor den Löwen an der Tabellenspitze.

TSV 1860: Deichmann hat „unfassbar viel Spaß“ - und erklärt Barkeeper-Jubel

„Es hat unfassbar viel Spaß gemacht heute. Wir sind super ins Spiel gekommen und haben versucht, schon früh das Tor zu machen“, sagte ein gut gelaunter Yannick Deichmann im Anschluss an die Partie am MagentaSport-Mikrofon. Der 28-Jährige höchstpersönlich hatte die Giesinger in der 54. Minute mit der Fußspitze nach einer Flanke von Albion Vrenezi in Front gebracht.

„Ich laufe gerne tief und schaue, dass ich die Kette rausziehe“, erklärt Deichmann nach Ansicht der Bilder die Entstehung des Treffers. Dennoch steht bei ihm der Teamgedanke im Vordergrund: „Ich freue mich aber eher, dass wir gewonnen haben, anstatt dass ich getroffen habe.“

„Bei all dem Druck, den wir hier auch haben – das wissen wir ja selbst –, aber ein bisschen Spaß muss sein.“

Als Torjubel legten Deichmann und Fynn Lakenmacher eine tänzerische Einlage ein. „Barkeeper“, erklärt Deichmann schelmisch grinsend: „Wir müssen halt versuchen, auch ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Bei all dem Druck, den wir hier auch haben – das wissen wir ja selbst –, aber ein bisschen Spaß muss sein.“

„Extrem angepisst“: Ex-Löwe Hollerbach nach Pleite in Giesing am Boden

Zwar ärgert sich Deichmann auch über die vergebenen Chancen, besonders in der ersten Halbzeit, doch sein Resümee fällt eindeutig aus: „Völlig verdient gewonnen und völlig verdient drei Punkte geholt.“

Auf der anderen Seite herrscht bei Wehen Wiesbaden große Ernüchterung. Insbesondere bei Benedict Hollerbach, der in der Jugend von 2010 bis 2014 selbst die Schuhe für den TSV 1860 schnürte. „Erstmal gönne ich es Sechzig München natürlich“, so der 21-jährige gebürtige Starnberger, doch er sei „extrem angepisst“ über seine zwei vergebenen Großchancen. So sehr, dass er sich die Bilder gar nicht ansehen kann: „Das ist absolut frustrierend.“ (vfi)