Offiziell! Niki Lang verlängert Vertrag bei „Herzensverein“

Von: Korbinian Kothny

Niklas Lang bleibt dem TSV 1860 München erhalten. © IMAGO/Ulrich Wagner

Es hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Innenverteidiger Niklas Lang verlängert seinen Vertrag beim TSV 1860 München.

München - „Ich bin sehr glücklich, den Vertrag bei meinem Herzensverein verlängern zu können und die nächsten Schritte meiner Karriere bei den Löwen machen zu können“, sagt Niklas Lang im Rahmen seiner Vertragsverlängerung.

Der TSV 1860 hat diese am Freitag auf seiner Website bekannt gegeben. Der ursprüngliche Vertrag des Eigengewächses wäre im Sommer ausgelaufen. Durch die Vertragsverlängerung verhindert Sportchef Günther Gorenzel einen ablösefreien Abgang des 19-Jährigen.

TSV 1860: Komplettiert Verlaat die Innenverteidigung?

Darauf hatte Ende April noch vieles hingedeutet. Die Gespräche stagnierten damals und ein Abgang im Sommer schien als sehr wahrscheinlich. Anfang Mai kam es jedoch zur Kehrtwende. Beide Seiten konnten sich eine weitere Zusammenarbeit wieder vorstellen, die jetzt perfekt gemacht wurde.

Dementsprechend glücklich zeigt sich Gorenzel über die Unterschrift des Youngsters, der auch auf dem Notizzettel von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo steht: „Niki hat trotz seiner jungen Jahre bereits in einigen Spielen und Einsätzen gezeigt, was in ihm steckt. Daher sind wir froh, dass ein weiterer Spieler aus unserem die Bayerische Junglöwen NLZ den nächsten Schritt gemeinsam mit unserem Team geht, um die Ziele gemeinschaftlich zu verwirklichen.“

Wie lang der neue Vertrag geht, gaben beide Seiten nicht bekannt. Die Löwen-Mannschaft für die neue Saison nimmt durch die Vertragsverlängerung immer mehr Konturen an. Am Donnerstag wurde Außenverteidiger Christoph Lannert als Neuzugang an der Grünwalder Straße vorgestellt. Zudem soll Jesper Verlaat von Waldhof Mannheim noch nach München wechseln. Die Löwen wären dann nach dem Abgang von Abwehrchef Stephan Salger mit Leandro Morgalla, Semi Belkahia, Niki Lang und eben Verlaat prächtig aufgestellt. (kk)