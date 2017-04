Pereira stinksauer: Er schmiss sogar ein Werbekissen

München - 1:1 gegen den VfB Stuttgart. Eigentlich ein Ergebnis, mit dem die Löwen zufrieden sein könnten. Allerdings nicht nach dem Spielverlauf. Seine Wut ließ Pereira an umliegenden Gegenständen aus.

Fuchsteufelswild: So könnte man die Gemütslage von Vitor Pereira nach dem Ausgleich des VfB Stuttgart in der 92. Minute beschreiben. Schon kurz davor tobte er regelrecht an der Seitenlinie, als ob er ahnen würde, was passiert.

Rückblende: Der TSV 1860 führt knapp gegen Stuttgart mit 1:0. Torschütze: Romuald Lacazette. Doch die Schwaben drängen auf den Ausgleich, haben über 70 Prozent Ballbesitz. Doch: Die Löwen-Abwehr hält, lässt kaum zwingende Torchancen zu - vor allem Abdelouye Ba steht wie ein Turm hinten drin.

Doch dann schlägt Insua einen langen Pass nach vorne, Boenisch stolpert die Kugel in die Füße von Kaminski, der zum 1:1 trifft. Danach hält Pereira nichts mehr. Er tritt in die Luft und hebt eine Werbebande aus Schaumstoff auf und schmeißt sie wütend auf den Boden. Der Frust muss raus.

Pereira, ein Mann der Emotionen

Pereira, ein Mann der Emotionen. Und das ist genau das richtige für die Löwen. Der Sechzig-Coach und Heißsporn peitschte seine Jungs über 90 Minuten an, gestikulierte in Richtung Fans, dass sie mehr Stimmung machen sollen. Mit diesem Herzblut kämpften auch die Löwen auf dem Rasen. Nur am Ende reichte es nicht für den Sieg gegen den VfB Stuttgart.

„Wenn man sich mein Gesicht ansieht, dann bin ich natürlich nicht zufrieden“, sagte Pereira auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Aber am Ende ist es ein verdientes Unentschieden.“ Klar, noch ist die Lage nicht prekär. Man hat es selbst in der Hand. Am Sonntag geht es gegen Konkurrent Erzgebirge Aue, das überraschend beim Aufstiegsaspiranten Union Berlin mit 1:0 gewann - und nun 15. ist. Noch haben die Löwen fünf Punkte und drei Teams Vorsprung auf den Relegationsrang...

Aber mit der Power, die Pereira vorlebt, sollte der TSV 1860 mit dem Abstieg in dieser Saison nichts mehr zu tun haben.

Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

Viele 3er: Last-Minute-Ausgleich verhindert Heimsieg - Bilder und Noten Zur Fotostrecke

sap