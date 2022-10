1860: Modemacher Steinhart lädt zu Gala – Starkoch Lafer bedient Löwen-Profis

Von: Uli Kellner

Teilen

Prominente Gäste: Das halbe Löwen-Team inklusive Ex-Kapitän Sascha Mölders kam, als das Ehepaar Steinhart und Eckart Lutzeier (unten: 2.v.l.), Namensgeber des Modelabels eckltz, zur feierlichen Präsentation lud. © Peter Loder

Ein Fußballprofi im Herbsthoch. Seit Phillipp Steinhart, 30, zurück auf dem Platz ist, läuft es wieder bei den Löwen: 2:0-Arbeitssieg in Osnabrück, gefolgt von der 3:1-Heimgala gegen Wehen Wiesbaden.

München – Steinhart gehörte in beiden Spielen zu den Defensivstützen, machte wie vor seiner Verletzung die linke Abwehrseite dicht – und schwimmt auch neben dem Platz auf der Erfolgswelle.

Als Mitgründer eines Modelabels (eckltz) luden Steinhart, seine Frau Anni und Namensgeber Eckart Lutzeier zur feierlichen Vorab-Präsentation. Bei einem Gala-Menü von Starkoch Johann Lafer verbrachte das halbe 1860-Team einen entspannten Abend in der Tenne des Klosters Fürstenfeld. Blickfang auf der „urbanen Streetware“ ist ein fünfzackiger Stern. Einziger Kritikpunkt aus Löwen-Sicht: Die erste Kollektion ist nicht weißblau gehalten, sondern himbeerfarben.

Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die gute Laune ist zurück beim Tabellenzweiten der 3. Liga. Auch bei Trainer Michael Köllner, der die Mannschaft nach einer Reihe schwächerer Spiele zurück in die Spur gebracht hat – und schon den nächsten Vereinsrekord anpeilt. Am Samstag im Duell bei Aufsteiger SpVgg Bayreuth kann Köllners Team die 30-Punkte-Marke knacken. Nie zuvor in der 3. Liga hatten die Löwen bis zur Winterpause so viele Punkte (und ein paar Spiele stehen ja noch aus). Köllners knapper Kommentar dazu: „Aussagekraft hat das erst nach 38 Spielen. Aber es ist super, dass wir bereits so viele Punkte gesammelt haben.“ Nur in der Saison 2019/20 hatte 1860 am Jahresende 29 Zähler auf dem Konto – wie jetzt bereits. Ein Rekord, der im Duell mit dem Tabellenletzten wanken dürfte.

Stolze Modemacher: Anni und Phillipp Steinhart. © Peter Loder

Eventuell mit einem prominenten Löwen-Rückkehrer im 20-Mann-Kader? Marcel Bär, der sich vor exakt drei Monaten den Mittelfuß gebrochen hatte, ist wieder fit, bestritt zuletzt das komplette Mannschaftstraining und ging auch keinem Zweikampf aus dem Weg. Ob Köllner den Torjäger mitnimmt, war am Donnerstag nicht zu ermitteln. Nur so viel sagte er: „Ob’s für Bayreuth reicht, weiß ich nicht.“ Grundsätzlich sei die personelle Situation aber angenehmer als noch vor Wochen, zumindest aus Sicht des Trainers: „Es ist ein Hauen und Stechen um die Kaderplätze.“

Von wegen Stangenware: Die 1860-Profis Verlaat, Deichmann und Lakenmacher stöbern in Steinharts Kollektion. © Peter Loder

In Oberfranken, unweit seines Heimatortes Fuchsmühl (46 km), erwartet Köllner ein mühsames Spiel. „Für Bayreuth ist es ein absolutes Highlightspiel, wenn Sechzig kommt“, weiß der Coach: „Es sind nicht viele Spieler im Kader, die ich noch nicht trainiert habe (als Auswahlcoach/Red.). Bayreuth braucht die Punkte. Die werden alle 105 Prozent geben, um etwas zu holen. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

Wohl dem, der da mit einem Erfolgsgaranten aufwarten kann – mit einem wie Phillipp Steinhart. Alle fünf Saisonspiele, die der Linksverteidiger mitmachen konnte, brachten Siege. Dem angekündigten „Hauen und Stechen“ um die Kaderplätze kann zumindest einer entspannt entgegenblicken. Und weil es gerade so gut läuft für Steinhart: In Kürze könnte ein prominenter Name in der Bestellliste seines Labels auftauchen. Köllner: „Ich hab zwar meinen eigenen Modegeschmack, aber bestimmt sind tolle Klamotten dabei . . .“ Auflösung beim Saarbrücken-Spiel am 6. November. Es ist anzunehmen, dass ein Sieg in Bayreuth Köllners Kauflaune erhöhen würde. (Uli Kellner)