Löwen-Boss Cassalette stellt sich hinter Trainer Pereira

München - Peter Cassalette will keine Unruhe aufkommen lassen. Der Sechzig-Präsident tritt aufkommender Kritik an Trainer Vitor Pereira entgegen. Eine Klub-Legende ermahnt das Team.

Dem Präsidenten schien doch sehr daran gelegen, keine Krisenstimmung aufkommen zu lassen. „Panikmache ist nicht angesagt“, ließ Peter Cassalette am Dienstag per SMS wissen. Geschickt hat der Löwen-Chef die Botschaft aus dem fernen Abu Dhabi, wo er zusammen mit seiner Frau einen Kurzurlaub verbringt.

Die Vermutung liegt dabei nahe, dass er sich dort mit Investor Hasan Ismaik trifft. Dessen Laune dürfte derzeit allerdings nicht die beste sein. Schließlich befinden sich die Sechziger weiterhin in höchster Abstiegsgefahr. In seiner an die Fans gerichteten Botschaft nach dem 1:1 gegen Sandhausen fasste Ismaik via Facebook seine Verstimmung in einem - für seine Verhältnisse - eher zurückhaltend klingenden Satz zusammen: „Ich kann Euch versichern, dass wir alle nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind.“

Cassalette will „Ruhe bewahren“

Gleiches gilt für die Tabellensituation. Nur ein einziges Pünktchen trennt die Löwen vom Relegationsplatz. Zum 17. Rang, der den direkten Abstieg bedeuten würde, sind es drei Zähler. Es gibt also weiterhin reichlich Grund zum Zittern und Bangen. „Es ist dieses Jahr alles viel enger“, sagte Cassalette. Sein Ratschlag vor dem Kellerderby beim 1. FC Kaiserslautern (Freitag, 18.30 Uhr, bei uns im Live-Ticker): „Wir müssen Ruhe bewahren und zusammenhalten.“

Die Notwendigkeit zum Schulterschluss sieht auch Ismaik: „Wir müssen noch enger zusammenrücken.“ Auch die Mannschaft demonstrierte bereits ihren grundsätzlichen Willen zur eisernen Kooperation. Nach der Partie gegen Sandhausen entrollten die Spieler ein Transparent - die Aufschrift: „Zam hoid’n“.

Nicht ganz ins Konzept passt da, dass in mehreren Medien erstmals Kritik am bislang als unantastbar geltenden Trainer Vitor Pereira anklang. Ein Online-Portal, das sich in den vergangenen Monaten durch unerschütterliche Investoren-Treue auszeichnete, titelte sogar: „Pereira verwirrt mit Angsthasenfußball die Löwen.“

Grosser: „So kann man im Abstiegskampf nicht bestehen“

Der Vorwurf zielte auf Pereiras Taktik bzw. Einwechselungen gegen Sandhausen. Cassalette wollte sich auf diese Diskussion nicht groß einlassen. Der Münchner beschränkte sich darauf, sich nachdrücklich hinter Pereira zu stellen: „Wir müssen dem Trainer vertrauen.“

Peter Grosser, Meister-Löwe und kritischer Stammgast bei den Heimspielen, zeigte sich aufgrund der jüngsten Eindrücke dennoch ausgesprochen beunruhigt. „Gegen Sandhausen hatte man nicht den Eindruck, dass es der Mannschaft bewusst ist, dass sie direkt gegen den Abstieg kämpft“, wetterte der 78-Jährige: „Das hatte mit Abstiegskampf nichts zu tun. Abstiegskampf, das ist: Kratzen, beißen, spucken, sich 90 Minuten lang den Arsch aufreißen. Davon war gegen Sandhausen nichts zu sehen.“ Bis auf ein paar Angriffe hätte die erste Halbzeit „den Charakter eines Freundschaftsspiels“ gehabt - „und über die zweite Halbzeit brauchen wir gar nicht reden. So kann man im Abstiegskampf nicht bestehen.“

Grossers Forderung lautet nun: „Die Mannschaft muss unbedingt ihre Einstellung ändern. Sie muss kämpfen von der ersten Minute an bis zur letzten Minute der Nachspielzeit.“ Wobei er vor der so wichtigen Partie in Kaiserslautern nicht zuletzt Pereira gefordert sieht: „Die Aufgabe des Trainers ist es jetzt, der Mannschaft den Kampfgeist einzuimpfen.“

