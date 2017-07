Bierofka: „Wir werden uns zerfetzen“

Am Donnerstag steigt die Regionalliga-Premiere für die Löwen in Memmingen. Löwen-Trainer Daniel Bierofka hat sich vor dem Auftakt in der Abschluss-Pressekonferenz zu verschiedenen Themen rund um seine Mannschaft geäußert.

+++ Biero über das Grünwalder Stadion: „Für mich ist enscheidend, was wir auf dem Platz bringen. Das Grünwalder Stadion ist auf jeden Fall regionalligatauglich.“

+++ Biero übers Personal: „Die Spieler, die diese Woche im Training waren, sind alle fit.“

+++ Biero über den Kader: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader, wie wir ihn jetzt haben. Aber das Transferfenster ist noch offen. Sollte sich was ergeben werden wir schauen, ob vielleicht noch ein paar Reserven da sind.“

+++ Biero über die abgewendete Insolvenz: „Ich habe Herrn Fauser per SMS gratuliert. Er hat einen Riesenjob gemacht. Eigentlich wollte er mich gestern Abend noch anrufen, aber da habe ich schon geschlafen.“

+++ Biero über den Auftakt: „Wenn wir morgen gewinnen, heißt das nicht dass wir Meister werden. Wenn wir verlieren werden wir nicht automatisch im Mittelfeld landen. Wir müssen uns zerfetzen. Es wird etwas da sein, was im vergangenen halben Jahr extrem gefehlt hat: Identifikation. „Sollten wir alle Prozesse verarbeiten und einen Lauf bekommen, dann werden meine Jungs schwer zu schlagen sein.“

+++ Biero über die Favoriten in der Liga: „Ich glaube dass Schweinfurt und Bayern München um den Titel spielen werden, auch Memmingen kann vorne reinstoßen. Die Breite der Liga ist sehr hoch. Es gibt auch Mannschaften, die über den Kampf kommen - wie Buchbach oder Seligenporten.“

+++ „Wir werden nicht ins Hotel gehen, das lohnt sich nicht. Memmingen ist jetzt nicht so weit weg wie zum Beispiel Schweinfurt, wo sich ein Hotelaufenthalt lohnen könnte.“

+++ Biero über Mölders: „Ein Einsatz über 90 Minuten wird schwierig, er ist noch nicht so fit. Aber er kann auch mal über den Punkt hinaus gehen.“

+++ Biero über seine Mannschaft: „Wir haben eine Achse mit Mölders, Mauersberger und Gebhart - die Drei sollen unserer jungen Mannschaft Halt geben. Es ist wichtig, dass meine jungen Spieler Halt finden auf dem Platz. Dafür haben wir unsere drei Routiniers, die nehmen eine ganz wichtige Rolle ein.“

+++ „Wir werden eine innere und äußere Härte zeigen müssen. Die Stadien sind eng, die Atmosphäre wird eine andere. Wir sind gefordert.“

+++ Biero über den Start: „Ich kenne meine Mannschaft auswendig. Das ist MEINE Mannschaft. Ich freue mich auf den Start. Morgen in Memmingen werden 5000 Zuschauer sein, ausverkauftes Haus. In der vergangenen Saison haben wir noch vor 1000 Zuschauern gespielt. Das wird eine Umstellung sein. Es wird Mannschaften in der Regionalliga geben, die unseren Rhythmus brechen wollen. Aber wir freuen uns alle.“

+++ Biero zur Torwartfrage: „Nach dem Training werde ich mit beiden sprechen. Ich werde nicht zuerst die Medien informieren, sondern nachher mit beiden sprechen.“

+++ Biero über Gegner Memmingen: „Das ist gleich ein schweres Spiel zum Start. Wir haben uns bislang immer sehr schwer gegen sie getan. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir unter Druck geraten werden.“

+++ Biero ist da und legt los: „Vier Wochen Vorbereitung waren nicht viel, weil ja auch drumherum viel los war. Aber die Jungs haben sich gut fokussiert und ich denke wir sind schon recht weit.“

12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Pressekonferenz mit Löwen-Trainer Daniel Bierofka vor dem Löwen-Auftakt in die Regionalliga.

Nachdem das bürokratische Hick-Hack beim TSV 1860 München vorerst beendet zu sein scheint - Stichwort abgewendete Insolvenz - darf man sich jetzt endlich voll auf das Sportliche konzentrieren. Gerade noch rechtzeitig, denn am Donnerstag starten die Löwen mit dem Auswärtsspiel beim FC Memmingen in die Regionalliga-Saison (19 Uhr, hier bei uns im Live-Ticker). Was es vor dem Spiel aus dem Löwen-Lager alles Wissenswerte zu berichten gibt, das verrät Trainer Daniel Bierofka am Donnerstag ab 12 Uhr bei der Abschluss-Pressekonferenz an der Grünwalder Straße. Wir berichten hier im Live-Ticker.

Um 15 Uhr gibt es übrigens noch eine weitere Pressekonferenz. Dann werden sich Vereinsvertreter und Sponsoren zur Rettung und Neuausrichtung des Klubs äußern. Auch hier werden wir mit einem Live-Ticker dabei sein.