TSV 1860: Plötzlich ist Moll wieder mittendrin

Von: Uli Kellner

Starker Auftritt – trotz des Last-Minute-Schocks: Quirin Moll. © M.i.S.

Windig war’s, nordisch-kühl, doch keiner schien sich auf dem Oldenburger Matschrasen so wohlzufühlen wie der 1860-Profi mit der Rückennummer 5.

Oldenburg – Schon in den ersten Minuten des Spiels setzte er grätschend ein Zeichen, fügte seinem Trikot erste Matschflecken zu – dabei hatte der Träger zwischenzeitlich nicht mehr daran geglaubt, es noch einmal in einem Pflichtspiel tragen zu dürfen.

Was für eine Woche für Quirin Moll! Vor acht Tagen galt er bei 1860 noch als Auslaufmodell. Dann jedoch überschlugen sich die Ereignisse: Überraschende Berufung in den Kader für Dresden. Als Daniel Wein vergrippt ausfiel, begnadigte Köllner den offiziell ausgemusterten Mittelfeldkämpfer. Tags drauf wurde dann Köllner von Günther Gorenzel ausgemustet – und plötzlich ist Moll wieder angesagt.

TSV 1860: Moll überzeugt bei Comeback

Bis Dienstagabend hätte Moll wechseln können, der Transfermarkt hielt die eine oder spannende Option für den Dachauer bereit. Osnabrück und Würzburg galten als interessiert. Moll, der Familienmensch, entschied sich früh zu bleiben – und darf seit gestern wieder zeigen, dass auf ihn Verlass ist.

Auch wenn die Bedingungen widrig sind: Moll haut sich rein. Vorne wäre ihm in der zweiten Halbzeit beinahe ein Treffer gelungen, hinten klärte er in höchster Not. Der Einsatz stimmt immer bei ihm. Abzulesen an seinem Trikot, das er ab sofort vermutlich wieder häufiger tragen darf. (ulk)