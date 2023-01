TSV 1860: Holzhauser-Transfer ist perfekt! – „Traum des gesamten Vereins verwirklichen“

Von: Moritz Bletzinger

Es hat doch geklappt: Raphael Holzhauser schließt sich dem TSV 1860 München auf Leihbasis an. © IMAGO/Ts

„Willkommen Rapha!“, schreibt der TSV 1860 München. Der ersehnte Mittelfeldspieler ist endlich angekommen. Raphael Holzhauser wechselt auf Leihbasis nach Giesing.

München – Nach wochenlangem Hin-und-Her hat das Rätselraten ein Ende: Der Transfer von Raphael Holzhauser (29) zum TSV 1860 München ist perfekt. Die Löwen haben die Leihe unter Dach und Fach gebracht. Der Mittelfeldspieler nimmt schon am Dienstag am Training teil.

Holzhauser in München, dann geht alles blitzschnell – Debüt gegen Mannheim?

Schon zuvor war bekannt geworden, dass Holzhauser nach München gereist ist. Dann ging es plötzlich blitzschnell: Morgens wurde er an der Grünwalder Straße gesehen, keine drei Stunden später vermeldete 1860 den Vollzug. Gut möglich, dass der ehemalige Bundesliga-Profi bereits beim Jahresauftakt gegen Mannheim mitwirkt.

„Wir haben einen Spieler mit viel Erfahrung gesucht, der unser Team ab dem ersten Moment verstärken kann“, lässt sich Günther Gorenzel in der Vereinsmeldung zitieren. Und ergänzt: „Mit Rapha haben wir genau diesen Spieler gefunden und wir sind froh, dass wir die sehr umfangreichen und komplexen Verhandlungen mit den Verantwortlichen von Oud-Hverlee Leuven erfolgreich gestalten konnten.“

TSV 1860: Gorenzel tütet Köllners Wunsch-Transfer ein – „untermauern unsere Ansprüche“

Am Tag zuvor hatte Michael Köllner vor dem Abflug aus dem Trainingslager in Belek noch ein nervöses Plädoyer gehalten. Der Kader sei nicht ausreichend und ohne die gewünschte Verstärkung könnte es schwer werden mit dem Aufstieg, schoss er in Richtung Gorenzel. Jetzt ist Holzhauser da, die Ausreden sind weg.

Steht dem Erfolg jetzt nichts mehr im Weg? Günter Gorenzel ist zuversichtlich: „Zusammen mit der Mannschaft, welche wir im Sommer mit Überzeugung zusammengestellt haben und die unser vollstes Vertrauen genießt, wollen wir in dieser Saison noch viel erreichen. Mit dem Signal der Leihe von Raphael Holzhauser untermauern wir nochmals unsere Ansprüche in der laufenden Spielzeit für unsere Fans, Sponsoren, die gesamte Löwenfamilie und auch unser gesamtes Team.“

Holzhauser ist bewusst, dass er nicht ohne Druck in Giesing auflaufen wird: „Mein Ziel ist es, hier gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen den Traum des gesamten Vereins zu verwirklichen und mit meiner Leistung einen Teil dazu beizutragen. Ich freue mich, künftig mit dem Löwen auf der Brust aufzulaufen.“ (moe)