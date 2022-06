„Zeit für einen Tapetenwechsel“: Neudecker wechselt zu Ligarivale

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Richard Neudecker wechselt zum 1. FC Saarbrücken. © IMAGO

Richard Neudecker verlässt den TSV 1860 München und wechselt innerhalb der Liga. Der Mittelfeldspieler schließt sich dem 1. FC Saarbücken an.

München - Der Abgang von Richard Neudecker beim TSV 1860 hatte sich in den vergangenen Wochen schon angedeutet. Dabei hatte sich der Mittelfeldregisseur einen Verbleib bei den Löwen durchaus vorstellen können, wartete aber zu lange mit der Vertragsverlängerung.

Günther Gorenzel verpflichtete in der Zwischenzeit mit Martin Kobylanski einen Ersatz und für Neudecker war anschließend kein Platz und Geld da. Jetzt hat der 25-Jährige einen neuen Verein gefunden. Und der kommt durchaus überraschend. Neudecker wechselt zum Ligarivalen 1. FC Saarbrücken.

TSV 1860: Neudecker wurde bei den Löwen ausgebildet

„Ich war gern ein Löwe, aber es war jetzt Zeit für einen Tapetenwechsel und den nächsten Schritt in meiner Karriere. Der FCS ist ein sehr ambitionierter Verein mit klarer Zielsetzung und großem Fanpotenzial. Die Gespräche mit Trainer Uwe Koschinat sowie Jürgen Luginger waren konzeptionell überzeugend und sehr harmonisch. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Resonanz bei den Fans“, sagt das Löwen-Eingewächs zu seinem Wechsel.

Damit steht fest, dass Neudecker in der kommenden Saison einen direkten Rivalen im Aufstiegskampf verstärken wird. Der Mittelfeldspieler war an der Grünwalder Straße ausgebildet worden. 2016 wechselte er zum 1. FC St. Pauli und drei Jahre später in die niederländische Eredivisie. 2020 folgte die Rückkehr nach München.

1. FC Saarbrücken freut sich über „unerwarteten Transfercoup“

Als Spitzenverdiener konnte Neudecker allerdings die hohen Erwartungen an der Grünwalder Straße nicht erfüllen. Und das trotz 26 Scorerpunkten in den letzten beiden Spielzeiten.

Mit dem 1. FC Saarbrücken wechselt der Linksfuß zu einem ebenfalls ambitionierten Drittligisten, der sich über den „unerwarteten Transfercoup“ freut, wie es in der Pressemitteilung der Saarländer heißt. „Wir sind bei der Suche nach einer weiteren Verstärkung fündig geworden. Richard ist ein sehr dynamischer und torgefährlicher Mittelfeldspieler, der sich immer voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt“, sagt Sportdirektor Jürgen Luginger zum Transfer.