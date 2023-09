Präsident Reisinger meldet sich zurück und übt scharfe Kritik am Kurs des TSV 1860

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Löwen-Präsident Robert Reisinger spart nicht mit Kritik und wirft auch Marc-Nicolai Pfeifer vor, die Gespräche über einen Gorenzel-Nachfolger „gezielt verschleppt“ zu haben. © IMAGO

Robert Reisinger, Präsident des TSV 1860, hat sich in einem Interview zu Wort gemeldet und übt Kritik an der Suche nach einem Gorenzel-Nachfolger.

München – Robert Reisinger ist nach seinem Urlaub wieder zurück in München. Direkt vor dem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue am Samstag spricht der Oberlöwe nach den aufkommenden Meldungen über ein Zerwürfnis innerhalb des Präsidiums, bewertet die Vorgänge seit dem Abgang von Günther Gorenzel äußerst kritisch und hat die Rücktrittsgerüchte um seine Person erneut zurückgewiesen.

„Daran habe ich nicht einmal gedacht“, sagt der 59-Jährige im Interview mit der Bild. „Ich war drei Monate beruflich sehr eingespannt, die letzten beiden Wochen brauchte ich dringend Urlaub. Jetzt stehe ich wieder voll für das Amt zur Verfügung.“ Er und seine Vizepräsidenten Hans Sitzberger und Heinz Schmitt hätten zuletzt „insgesamt kein gutes Bild“ abgegeben, räumte Reisinger ein und kündigte eine Aufarbeitung an.

Gespräche über einen Gorenzel-Nachfolger wurden laut 1860-Präsident Reisinger „gezielt verschleppt“

Diese könnte eine Weile dauern, denn in den vergangenen Wochen ist bei den Blauen viel passiert. Günther Gorenzel ist nach Klagenfurt gewechselt und der Löwen-Kader wurde auf links gedreht. Reisinger lässt durchblicken, dass er sich einen anderen Ablauf in den vergangenen Wochen gewünscht hätte. Dass der TSV 1860 immer noch keinen Nachfolger für den Österreicher gefunden hat, liegt demnach nicht in der Verantwortung der e.V.-Seite.

„Die Vertreter des Mitgesellschafters haben die Dringlichkeit nicht gesehen und sie wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen.“

„Die Vertreter des Mitgesellschafters haben die Dringlichkeit nicht gesehen und sie wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen. Eine Haltung, die ich persönlich ganz und gar nicht geteilt habe“, sagt Reisinger. „Danach wurden die weiteren Gespräche in meinen Augen gezielt verschleppt – auch von der Geschäftsführung. Man wollte bewusst Zeit gewinnen, um die Kaderplanung in eigener Regie durchführen zu können.“

Ein klarer Vorwurf auch an Marc-Nicolai Pfeifer, der nach Gorenzels Abgang zum starken Mann aufgestiegen ist. Die Kaderplanung trage deshalb „maßgeblich“ die Handschrift des Ismaik-Vertrauten Anthony Power, Trainer Maurizio Jacobacci, Aufsichtsratsboss Saki Stimoniaris und Pfeifer: „Fakt ist, jetzt ist das Transferfenster zu, der Kader steht.“ Der Mannschaft scheint er den großen Wurf und die Rückkehr in die 2. Bundesliga im kommenden Sommer nicht zuzutrauen.

Ein Treffen mit Gesellschafter Hasan Ismaik ist laut Robert Reisinger „längst überfällig“

„Diese Saison ist eine Umbruch-Saison“, glaubt Reisinger, der in seiner Amtszeit bis 2025 noch einmal aufsteigen will. „Die ersten beiden Spiele waren vielversprechend. Die Daumen sind gedrückt, dass die Rechnung aufgeht. Aber sportlichen Erfolg kann einem niemand in dieser Liga garantieren.“

Klappt es im Sommer nicht mit dem Sprung nach oben, bleibt Reisinger als Präsident noch ein Jahr Zeit. Vielleicht klappt es ja dann auch mal mit einem gepflegteren Umgang und mehr Einigkeit zwischen den beiden Gesellschaftern. Ein Treffen mit Hasan Ismaik sei „längst überfällig“ und der Jordanier sei im Grünwalder Stadion immer herzlich willkommen. (jb)