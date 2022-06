Löwen-Fans sind guter Dinge: „Endlich wieder einen Tag wie den 11. Juni 1994 erleben“

Von: Uli Kellner

Torhungrige Löwen: Mit einem 6:3 gegen Dortmund II endete die Saison 2021/22 – in der neuen Saison geht es u.a. gegen die Stars des BVB. © Renate Feil /M.i.S.

Der TSV 1860 München hat 11.860 Dauerkarten verkauft. Rekord! Sechs von ihnen berichten, was sie von der neuen Saison erwarten.

München – Die Vermutung liegt nahe, dass Kartenchefin Angelika Frisch auch noch weitere Rekordmarken geknackt hätte. Die 12.000er-Marke. Bei einem größeren Stadion womöglich sogar die 18.600er-Marke. Um noch Luft für Gästefans zu lassen, musste der Vorverkauf aber irgendwann gestoppt werden – bei symbolträchtigen 11.860 Dauerkarten (10.000 plus 1860).

Der selbst für 1860-Maßstäbe enorme Run auf die Jahrestickets ist Zeugnis seiner Fußballvorfreude, die ihresgleichen sucht – sieben Wochen vor dem Start der 3. Liga! Warum die Fans sich so frühzeitig ihre Plätze im Grünwalder Stadion gesichert haben, was sie sich von der neuen Saison erwarten und welche Neuzugänge besonders hoch im Kurs stehen, verrät unsere Umfrage.

Helmut Erdmann (53, Bad Wiessee)

Helmut Erdmann liebt 1860 und Ayinger-Bier. © ulk

„Warum ich mir wieder eine Dauerkarte gekauft habe? Weil ich diese Achterbahnfahrt der Gefühle in einer der schönsten Fußballarenen Deutschlands hautnah miterleben will – vom aufstiegsverdächtigen Saisonauftakt, über die Rufe „Jetzt kaff ma an Brasilianer“ bis hin zur 1:3-Heimniederlage gegen eine Sportvereinigung aus dem saarländischen Spiesen-Elversberg an einem nasskalten Novembertag. Und weil ich überzeugt bin, dass wir am Ende der Saison endlich wieder einen Tag wie den 11. Juni 1994 erleben dürfen.“

Hans Faber (71, Kasinger Löwen)

Hans Faber chartert viele Busse aus Kasing. © ulk

„Über den Fanclub haben wir 80 Jahreskarten gekauft, dazu kommen mindestens 25 Mitglieder, die ihre Karte selbst bestellen. Meine Leute wollen alle wieder ins Stadion, sie können es kaum erwarten, bis es wieder losgeht! Ich persönlich freue mich auf alle neuen Spieler, aber ganz besonders auf unseren Toptransfer Jesper Verlaat.“

Bernhard Gruber (53, M.-Großhadern)

Bernhard Gruber ist promovierter Philosoph. © ulk

„1860-Fan zu sein, fühlt sich momentan so gut an wie schon lange nicht mehr. Der Trainer, die Mannschaft, das Stadion, die Fans, die ungewohnte Ruhe – da passt zurzeit einfach alles. Dass jetzt schon wieder so eine Euphorie herrscht, ist typisch 1860. Du ärgerst dich kurz über den erneut verpassten Aufstieg, trinkst ein paar Halbe und dann heißt’s gleich wieder: Nächstes Jahr pack’ mas! Von den Neuverpflichtungen erwarte ich mir recht viel: Bei Fynn Lakenmacher habe ich mir schon im Hinspiel gegen Havelse gedacht: Das wär’ einer für uns! Über den Rieder braucht man nicht groß was sagen, das ist ein Guter. Von Kobylanski hätte ich nie erwartet, dass der zu Sechzig kommt. Verlaat ist ein Topmann für die Abwehr. Schade nur, dass Richy Neudecker nicht gehalten wurde, sonst könnten wir gar nicht anders als aufzusteigen!“

Maximilian Hesel (27, M.-Großhadern)

Maxi Hese ist überall, wo 1860 spielt. © ulk

„Ich bin schon von Kind auf stolzer Besitzer einer Dauerkarte. Es ist jedes Jahr der Brief, auf den ich mich am meisten freue. Getreu dem Motto: Einmal Löwe, immer Löwe, Treue für ein Leben lang. Ich freue mich auf jede Saison im positiven Sinne gleich: wieder im Block zu stehen und 1860 nach vorne zu schreien! Für mich steht der Verein über allem, das mache ich nicht von irgendwelchen Neuzugängen abhängig – aber von den Namen her klingen alle sehr vielversprechend. Der Hype ist mir fast zu groß gerade, die müssen jetzt alle erst mal liefern. Und klar: Auf einen blauen Sahnetag im DFB-Pokal gegen Dortmund hoffe ich auch – da wird Giesing beben!“

Marleen Wankerl (28, Regensburg)

Marleen Wankerl geht lieber zu 1860 als zum Jahn. © ulk

„Tatsächlich hab ich meine Dauerkarten schon ein paar Jährchen. Es gibt dafür keinen besonderen Grund – außer wahrscheinlich meiner viel zu großen Liebe zu 1860. Ich fahre zu allen Heim- und zu allen Auswärtsspielen, deswegen war klar, dass die Dauerkarte wieder her muss. Was die neue Saison angeht, glaube ich, dass wir ziemlich gut aufgestellt sind durch die ganzen Neuzugänge. Ob’s am Ende zum Aufstieg reicht, wird man sehen. Das Pokalspiel gegen Dortmund ist ein Zuckerl obendrauf, aber prinzipiell ist die Liga wichtiger. Ich hoffe, dass wir konstant spielen, oben dabei sind und angreifen. Aufs Trainingslager freue ich mich jetzt schon. Und auf den ersten Spieltag. Der fühlt sich immer an wie der erste Schultag nach den großen Ferien: Alles ganz neu und aufregend – und trotzdem sieht man wieder die gleichen Gesichter.“

Roman Wöll (67, M.-Berg am Laim)

Roman Wöll lebt seit den 60er-Jahren für 60. © Stefan Matzke

„Ich glaub, meine erste Dauerkarte hab ich 1974 gekauft, als es so was zum ersten Mal gab. Seit einiger Zeit kaufe ich jedes Jahr 25, für Familie, Freunde, Fans, die man halt so kennt. Heiß bin ich jedes Jahr auf eine neue Saison, das ist nichts Neues. Was man gerade sieht und mich besonders freut: Sie wollen ernst machen, sonst hätten sie nicht fast eine komplette Elf dazugeholt. Also wenn wir’s heuer nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir machen sollen. Aber klar: Dann würde ich mir nächstes Jahr trotzdem wieder eine Dauerkarte kaufen.“