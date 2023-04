TSV 1860: Heimspiel-Revanche gegen Titelkandidat Freiburg II läuft live im Free-TV

Von: Kilian Drexl

Im Hinspiel mussten sich die Löwen dem SC Freiburg II mit 0:2 geschlagen geben. © IMAGO/Fotostand / Hahne

Am 6. Mai tritt der TSV 1860 München im Grünwalder Stadion gegen die Zweite Mannschaft des SC Freiburg an. Der BR zeigt die Partie live im Free-TV.

München – Mit der Begegnung gegen den SC Freiburg II steht die nächste Free-TV-Übertragung der Löwen fest. Nach der jüngsten 0:2-Auswärtspleite gegen den Tabellenzweiten Wehen Wiesbaden, die ebenfalls frei empfangbar ausgestrahlt wurde, hat sich der TSV 1860 München endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Auch eine Qualifikation für den DFB-Pokal würde in dieser Saison an ein Wunder grenzen.

Da der auf Rang drei liegende SC Freiburg II weder am Aufstieg in die 2. Bundesliga noch an einer DFB-Pokal-Teilnahme berechtigt ist, würde aktuell der Tabellenvierte 1. FC Saarbrücken bzw. Tabellenfünfte Dynamo Dresden profitieren. Doch sowohl die Saarländer als auch die Sachsen, die letzte Woche ihr 70-jähriges Bestehen feiern durften, liegen sechs Spieltage vor Schluss bereits zehn Zähler vor den Löwen.

Planungen für die neue Saison: Vertragssituation vieler Spieler ist noch ungeklärt

Unter Maurizio Jacobacci wirkten die Löwen zuletzt gefestigter und vor allem im Spiel mit dem Ball deutlich verbessert. Spieler wie Joseph Boyamba, Marius Wörl oder Niklas Lang, die unter Michael Köllner und Günther Gorenzel teilweise gar nicht mehr zum Zug kamen, blühen im Moment unter dem Italo-Schweizer auf. Die Zukunft des Löwen-Trainers ist noch immer nicht endgültig geklärt, jedoch steht eine Vertragsverlängerung kurz bevor.

Anders sieht das bei der Vertragssituation einiger Spieler aus. Gleich 14 Arbeitspapiere laufen zum 30.6.2023 aus und bei vielen ist der Ausgang noch völlig offen. Leistungsträger wie Yannick Deichmann sollen unbedingt gehalten werden. Andere Akteure werden die verbleibenden sechs Begegnungen noch nutzen wollen, um sich für eine Weiterbeschäftigung zu empfehlen. Anhand Jacobaccis Personalentscheidungen könnte sich hierbei schon eine Tendenz für die kommende Spielzeit abzeichnen.

Löwen-Revanche gegen spritzige Freiburger? – BR überträgt live im Free-TV

Auch wenn es rein sportlich um nicht mehr viel gehen wird, haben die Sechziger im vorletzten Heimspiel der Saison mit der zweiten Mannschaft des SC Freiburg ein echtes Brett vor der Brust. Die Mannschaft von Thomas Stamm präsentierte sich über die komplette Spielzeit sehr konstant und liegt mittlerweile nur noch vier Punkte hinter Tabellenführer SV Elversberg. Die junge Mannschaft glänzte häufig durch ihre technische Klasse und Laufbereitschaft. Bereits beim 2:0 Hinspielerfolg zeigten die Breisgauer den Münchnern die Grenzen auf. Die Blauen wollen vor heimischer Kulisse nun die Revanche.

Auch Fans, die keine Karte für das meist ausverkaufte Grünwalder Stadion bekommen, dürfen sich zum Saisonendspurt nochmal freuen: Die Partie kann auch ohne Magenta Sport-Abonnement live vor den Fernsehgeräten verfolgt werden. Der Bayrische Rundfunk (BR) überträgt das Aufeinandertreffen am 6. Mai um 14.00 Uhr live im Free-TV und im Livestream auf br.de. (Kilian Drexl)