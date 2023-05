Ein Tor und viel Langweile: Löwen mühen sich zum Sieg über Freiburg II

Von: Jacob Alschner

Belebte das Spiel des TSV 1860 und erzielte den einzigen Treffer: Mittelfeldspieler Raphael Holzhauser (l.). © eibner/Heike Feiner

Trotz eines zähen Spiels gewann der TSV 1860 gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg 1:0 (1:0). Rückkehrer Holzhauser erzielte das goldene Tor.

Nach etwa 30 gespielten Minuten wagte der Erste auf der Haupttribüne ein Zwischenfazit. „Da ist ja bei die Bayern-Amateure mehr los in der Stehhalle“, fauchte der Herr, von dem bis dato nicht klar ist, ob er es wirklich mit dem TSV 1860 hält – einen solchen Vergleich würde eigentlich kein Blauer wagen.

Es sei denn, es gäbe besondere Gründe: besondere Langeweile zum Beispiel aufgrund der Darstellung, die zwischen Haupttribüne und Stehgerade auf dem Platz geboten wurde. Oder besonders viel Frust über die maue Leistung der Löwen beim 1:0-Sieg gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg.

TSV 1860: Viele leere Plätze im Grünwalder Stadion

Wenn dann auch noch besonders viele graue Sitzschalen gegenüber zu erspähen sind, muss so ein Gedanke wohl mal raus. Selbst wenn er dem Hirn eines treuen Sechzgers entstammt. Entwarnung vorab für die Löwenseele: Es waren immer noch deutlich mehr Fans gekommen als bei Amateur-Spielen der Roten. Dennoch ist auffällig, dass von Spiel zu Spiel mehr Plätze im Grünwalder Stadion frei bleiben. Ein Saisonende im Niemandsland der Tabelle ist wahrlich kein Publikumsmagnet, klar.

Auch für die Spieler sei es die einzig verbleibende Motivation, die Fans glücklich zu machen, wie Niklas Lang nach Abpfiff am Samstag bestätigte. Die, die noch kommen, zumindest. „Ich mein, wir sind hier 15 000 Leute“, sagte Lang und hatte beim Durchzählen anscheinend etwas aufgerundet. „Wer sich da nicht motivieren kann, der ist hier fehl am Platz.“

Aller Motivation zum Trotz tat sich die Mannschaft von Maurizio Jacobacci schwer gegen die Freiburg-Bubis, kam in der ersten Hälfte nur zweimal gefährlich vor das Tor des Europa-League-erfahrenen Gästekeepers Noah Atubolu. „Wir sind doch an unsere Grenzen gestoßen“, resümierte Jacobacci später. „Denn Freiburg hat uns schon gezeigt, was sie für Qualitäten haben.“

Diese Qualitäten zwangen Marco Hiller einmal zu einer Glanzparade, mit der er ein Eigentor von Jesper Verlaat verhinderte. Ein anderes Mal setzten die Gäste einen Freistoß nur an den Pfosten.

TSV 1860: Ein Freistoß von Raphael Holzhauser landet im Tor

Nicht wirklich überzeugend, diese erste Halbzeit. Ein Glück, dass Raphael Holzhauser dann in der 45. Minute einen Freistoß von halb rechts in den Strafraum zirkelte. Der Ball segelte durch den Strafraum, fand keinen Abnehmer, aber dafür den Weg ins Netz. „Super Freistoß, gutes Tor, wichtig für uns“, lobte Stefan Lex trocken.

Holzhauser, der wie Joseph Boyamba und Marcel Bär eine Woche zuvor aus offiziell unerklärlichen Gründen nicht in Jacobaccis Kader gestanden hatte, bekam gegen den SCF mal wieder die Chance von Anfang an, ebenso Boyamba. Beide belebten das Spiel des TSV 1860, das in der zweiten Hälfte besser wurde. Teils hellte sich so auch die Stimmung auf im Grünwalder, teils wurde weitergeraunt.

Spätestens als das Stadion die Hymne in der 60. Minute zwar textgetreu „aus voller Kehle“ sang, der stimmige Einklang aber eher zu einem Kanon geriet, wurde das hörbar, was einige später aussprachen: Das Feuer ist raus. „Irgendwie wird es Zeit, dass diese Saison ein Ende findet.“ Lex sieht das anders, er hat noch etwas vor, will die letzten verbleibenden Spiele seiner Karriere „so gut wie möglich gestalten“. Und dann, im letzten Heimspiel? „Will ich schon noch mal auf den Acker.“ Vor einer ganz sicher anderen Kulisse. (Jacob Alschner)