TSV 1860 München schlägt SC Freiburg II: „Spielerisch höheres Niveau als zuletzt“

Von: Sascha Mehr

Am 12. Spieltag der 3. Liga schlägt der TSV 1860 München den SC Freiburg II. Damit endet eine Serie von drei sieglosen Spielen in Serie für die Löwen.

Update vom 21. Oktober, 16.36 Uhr: Der TSV 1860 München hat sich aus seinem kleinen Tief in der 3. Fußball-Liga herausgearbeitet. Nach zuletzt drei sieglosen Partien gewannen die Löwen mit 2:0 gegen den SC Freiburg II. „Es ist ein schöner Teamerfolg“, sagte Trainer Maurizio Jacobacci nach dem Sieg, an dem auch wieder Marco Hillers Vertreter David Richter im Tor seinen Anteil hatte. „Wir haben Freiburg immer wieder unter Stress gesetzt und mit dem Ball viel richtig gemacht“, befand Jacobacci weiter und sprach seiner Mannschaft nach zuletzt zwei Remis am Stück ein großes Kompliment aus: „Auch vom Spielerischen her war es auf einem höheren Niveau als zuletzt.“

Erstmeldung: München – Die Partie des 12. Spieltags in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Freiburg II steigt am Samstag, 21. Oktober 2023, um 14.00 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

TSV 1860 München gegen SC Freiburg II: 3. Liga live im Free-TV?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Freiburg II wird nicht live im Free-TV übertragen.

und dem wird übertragen. Die TV-Rechte der 3. Liga teilen sich derzeit der Streaminganbieter Magenta Sport und die ARD mit ihren Dritten Programmen.

TSV 1860 München gegen SC Freiburg II: 3. Liga live bei Magenta Sport

Der Streaminganbieter Magenta Sport wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem SC Freiburg II sowohl im linearen Programm als auch im Live-Stream übertragen.

wird das Spiel in der 3. Liga zwischen dem und dem sowohl als auch im übertragen. Die Übertragung der Partie startet am 21. Oktober 2023, um 13.30 Uhr mit den Vorberichten, um 14.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um Magenta Sport sehen zu können, benötigen Sie ein kostenpflichtiges Abo.

TSV 1860 München gegen SC Freiburg II: Wer holt sich den Sieg?

In der 3. Liga steht der 12. Spieltag an und die Löwen empfangen die Bundesligareserve des SC Freiburg im Stadion an der Grünwalder Straße. Zuletzt gab es für den TSV 1860 zwei Remis: 0:0 gegen Dynamo Dresden und 1:1 bei Preußen Münster. Das Remis gegen den Tabellenführer aus Sachsen war als Erfolg zu werten, dagegen war das Ergebnis in Münster eher eine gefühlte Niederlage, weil der Ausgleich kurz vor Schluss fiel.

Gegen den SC Freiburg II wollen die Löwen endlich wieder einen Sieg feiern, um sich nach oben orientieren zu können. Weiterhin ausfallen wird Marco Hiller. Aufgrund einer Blessur am Knie wird er auch beim Heimspiel gegen Freiburg II am kommenden Samstag nicht zum Einsatz kommen, wie der Verein mitteilte.

Für ihn steht erneut David Richter zwischen den Pfosten, der in Münster eine starke Leistung zeigte. „Ich weiß, was ich kann. Das habe ich gezeigt, das war aber noch nicht alles“, sagte er nach der Partie. „Ich bin ganz gut beraten, meinen Mund zu halten, meine Leistung im Training zu zeigen und am Ende entscheidet der Trainer“, so der von Kickers Offenbach zu den Löwen gewechselte Schlussmann weiter. (smr)