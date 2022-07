Michael Köllner nach 60-Auftaktsieg in Dresden: „Ziel war es, aus der Hölle einen Himmel zu machen“

Von: Tim Hempfling

Konnten am Ende verdient jubeln: Michael Köllner und seine Spieler nach dem Auftaktsieg in Dresden. © IMAGO/Roger Petzsche

Der TSV 1860 München war zum Auftakt der 3. Liga bei der SG Dynamo Dresden zu Gast. In einem nervenaufreibendem Spiel setzten sich die Löwen mit 4:3 durch.

Dresden/München - Der Auftakt der 3. Liga stand bevor. Nachdem am Freitagabend schon der VfL Osnabrück gegen den MSV Duisburg gewann, hatten am Samstag auch Michael Köllner und die Seinen das erste Spiel vor der Brust. Gegner war kein anderer als Zweitliga-Absteiger und gleichzeitig Aufstiegskandidat SG Dynamo Dresden.

Im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden begann die Partie gleich spannend. Bereits nach drei Minuten hatte der Dresdner Stefan Kutschke das 1:0 für die SG auf dem Fuß. Doch Keeper Marco Hiller hatte etwas dagegen und parierte stark. In der achten Spielminute war es dann so weit für das erste Tor des Tages. Stefan Lex brachte eine scharfe Flanke in den Sechzehner rein. Dort hielt Dresden-Verteidiger Kevin Ehlers seine Fußspitze in den Weg und der Ball fiel ins Tor. Eigentor, 1:0-Führung für die Löwen.

Im Gegenzug wurde Dynamo immer stärker. Doch Marco Hiller parierte einen Ball nach dem anderen. Und so sorgte Tim Rieder mit einem starken Dribbling und Abschluss für das 2:0 in der 36. Minute. Mit dem 0:2 aus Sicht der Gastgeber ging es dann auch die Kabinen.

TSV 1860 München gegen Dynamo Dresden: fünf Tore in Halbzeit zwei

In der zweiten Hälfte erlebten die Zuschauer dann ein wahres Spektakel. Wieder hat Dresden Chancen, wieder treffen aber die Giesinger. Lakenmacher eroberte den Ball im Mittelfeld, steckt durch auf Marcel Bär, der erst kurz vorher eingewechselt wurde. Der Drittliga-Torschützenkönig der letzten Saison ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 3:0 (68.). Doch Dresden gab nicht auf und erzielte im direkten Gegenzug den 1:3-Anschlusstreffer durch Dennis Borkowski (70.). Doch auch 60 hatte noch Saft im Tank und keine Minute später war es wieder Bär (71.), der den alten Abstand herstellte und zum 4:1 aus Sicht der Löwen traf.

Das Spiel sollte aber noch lange nicht zu Ende sein. Denn keine drei Minuten später traf Ex-Löwe und Joker Schäffler (74.) zum 2:4 für die Hausherren. Die Schlussphase wurde nochmal besonders dramatisch, da Borkowski (82.) mit einem satten Distanzschuss und seinem zweiten Treffer im Spiel auf 3:4 verkürzte. Die Löwen hielten aber stark dagegen und retteten das Ergebnis über die Zeit.

„Das war unser Ziel, dass wir aus der Hölle hier einen Himmel machen“, sagt TSV-Chefcoach Michael Köllner nach dem Spiel. „Für uns ist das ein wichtiger Auftaktsieg. Mit dem Selbstvertrauen kann man die nächsten Wochen auch gut angehen“, so Köllner weiter. Für die Sechzger steht bereits die erste englische Woche an. Am kommenden Dienstag geht es für die Giesinger zum SV Rödelmaier im Toto-Pokal. Ehe es am Freitagabend zum Showdown im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund kommt.