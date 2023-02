Gegen den Frust und auf seinen 70. Geburtstag: Vizepräsident Sitzberger lädt Löwen in VIP-Alm ein

Von: Uli Kellner

Die Löwen feiern mit Vize-Präsident Hans Sitzberger seinen Geburtstag. © HS

Nächtliche Anreise im ICE, die zweite Halbzeit des Oldenburg-Spiels im Gästeblock verfolgt – stehend! Kaum zu glauben, dass Hans Sitzberger seit dem gestrigen Montag 70 Jahre alt ist.

München – Der treue Sponsor und 1860-Vize lebt und leidet wie ein Fan – zu spüren bekam es am Sonntagabend Robert Reisinger. Sitzberger über die 750 Kilometer lange Rückfahrt in der Limousine des Präsidenten auf der Autobahn:

„Ich habe kein Wort geredet. Ich kann es einfach nicht fassen, dass wir das Spiel am Ende noch aus der Hand gegeben haben!“

Aber: Nachtragend ist der Niederbayer nicht. Die Mannschaft, die ihm den Vorabend seines Ehrentags versaut hat – er lud sie gestern in die VIP-Alm ein. Dazu 100 weitere Gäste aus der Geschäftsstelle, den Abteilungen und dem Umfeld des Vereins. „Die Löwen prägen mein Leben“, sagt Sitzberger: „Ich wollte etwas zurückgeben.“

Seine Laufrunde, die Freude aus dem Bayerischen Wald – müssen sich alle hinten anstellen. Jeder, der Sitzbergers Löwen-Leidenschaft kennt, wird es verstehen. Und was sich der Neu-Siebzger wünscht, ist eh klar. Am Sonntag hatte er den Aufstieg abgeschrieben, gestern rechnete er wieder, und spätestens wenn er am Samstag nach Meppen fährt, dürfte der Glaube an ein blaues Wunder zurück sein. Etwas anderes passt nicht in Sitzbergers tiefblaue Welt. (ulk)