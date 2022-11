TSV 1860: Sprint-Training für Boyamba und Kobylanski – als Denkzettel?

Von: Jacob Alschner

Schuften statt Torschuss: Joseph Boyamba war Teil der Sprint-Gruppe. © Ulrich Wagner

Gegen Essen waren Sie nicht einmal Teil des Kaders, ihr Trainer Michael Köllner hatte sie zum Zuschauen verdammt.

München – Im Löwen-Training am Donnerstag nun mussten Sechzigs eigentliche Offensivkräfte Joseph Boyamba und Martin Kobylanski richtig schuften. Statt wie der Rest der Mannschaft an die Stationen mit dem Torschuss- oder Flankentraining zu dürfen, teilte Köllner seine beiden Zaungäste vom Wochenende als Teil der Sechser-Gruppe ein, die von Fitness-Coach Jörg MIkoleit in 30-Meter-Sprints immer wieder über den Platz gejagt wurde.

Schwitzen für den Verbleib? Ein Winter-Wechsel von Martin Konylanski ist nicht ausgeschlossen. © Ulrich Wagner

Gerade bei Kobylanski, der sich seit Wochen nur über den Platz schleppt, keine Überraschung. Seine Leistungen in den letzten Wochen passten nicht zu seinem Selbstbild als Spielgestalter mit Führungsanspruch, auch im Training gibt er nicht Vollgas. Ausgeschlossen ist es nicht, dass er Sechzig schon im Winter verlassen könnte – anders als Boyamba.

Der will trotz Leistungsdelle in der Rückrunde wieder voll angreifen. Ein Wechsel steht nach Informationen unserer Zeitung auf keinen Fall zur Debatte. Boyamba weiß: Seine Zeit wird wiederkommen. (jals)