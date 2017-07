Wegen Stadionfrage: Schlagabtausch in Rudelzhausen

Bei der ARGE-Feier in Rudelzhausen geht es hoch her. Besonders die Frage nach er künftige Spielstätte erregt einmal mehr die Gemüter.

Rudelzhausen - Wer sich ein Bild über die Spaltung beim TSV 1860 machen wollte, der war bei der 40-Jahr-Feier des Fanklub-Dachverbands ARGE am Samstagabend in Rudelzhausen an der richtigen Adresse. Gut 120 Besucher erlebten im Gasthaus Festner eine Diskussion, die zumindest an emotionaler Tiefe keine Wünsche übrig ließ. Wenig überraschendes Hauptthema: die blaue Ungewissheit an allen Fronten.

Aus dem Grußwort von Präsident Robert Reisinger entwickelte sich ein Schlagabtausch zwischen Befürwortern und Gegnern des Arena-Auszugs, der mit dem FC Bayern laut Reisinger "am Montag oder Dienstag" endverhandelt werden soll. Während Reisinger darauf verwies, dass die Wirtschaftlichkeits-Rechnungen von Geschäftsführer Markus Fauser eindeutig für einem Umzug ins Grünwalder Stadion gesprochen hätten, gaben als Wortführer die beiden eingeladenen Meisterlöwen Peter Grosser und Fredi Heiß zu bedenken, dass auf Giesings Höhen kein Staat mehr gemacht werden könne.

+ Die Meisterlöwen Fredi Heiß (l.) und Peter Grosser waren auch dabei. © lk

Ismaik lässt sich durch Vertrauten vertreten

"Ich liebe das Sechzger", sagte Heiß. "Aber ich will am liebsten keine Mannschaft mehr darin spielen sehen." Grossers Fazit: Aus Sponsoren- und Investoren-Sicht sei das Grünwalder eine "Katastrophe". So sieht das inzwischen wohl auch Hasan Ismaik, der sich in Rudelzhausen durch seinen Vertrauten Mutaz Sabbagh vertreten ließ. Das entscheidende Darlehen sei auch deshalb noch nicht gestundet, weil man künftig verhindern wolle, dass weitreichende Entscheidungen ohne eine Befragung der Mitglieder getroffen werden können. Noch entspreche die "Geschäftsordnung" nicht Ismaiks Vorstellungen.

Das Warten geht also weiter. Wie lange noch, lässt sich schwer abschätzen. Die Insolvenz hängt weiter wie ein Damoklesschwert über dem Regionalligisten.

+ Ismaik-Vertreter Anthony Power und Dolmetscher/Fanbeauftragter Mutaz Sabbagh. © lk lk

