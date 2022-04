Grünwalder-Ausbau: TSV 1860 kritisiert Kapazität - Stadt: „Sind nicht im Kindergarten“

Von: Klaus Vick

Das Grünwalder Stadion soll ausgebaut werden. © IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Wird das Grünwalder Stadion ausgebaut? Die Löwen sehen die neue Zuschauerkapazität und Mietkonditionen kritisch. Die Stadt gibt sich dennoch optimistisch.

München – Nächster Schritt zum Ausbau des Grünwalder Stadions? In der Vollversammlung des Stadtrats soll heute beschlossen werden, die Pläne für die Modernisierung auf Basis der Optimalvariante weiterzuverfolgen.

Die kostet 77 Millionen Euro, sieht mehr Komfort sowie eine Komplettüberdachung vor – und macht die alte Arena fit für einen Spielbetrieb in der 2. Liga, nicht aber für die Bundesliga. Auch die Zuschauerkapazität des Stadions würde sich nur minimal erhöhen – von 15 000 auf 18 105 Plätze.

TSV 1860: Sorgen über Zuschauerkapazität und Mietkonditionen

Der Sportausschuss hatte den Ausbau vor vier Wochen einstimmig bewilligt. Danach allerdings gab es eine brüllende Absage der Löwen an die Stadion-Pläne. Man sehe sich unter den vorgegebenen Konditionen aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage, sich langfristig an das Stadion zu binden. Vor allem die geringe Zuschauerkapazität und die Mietkonditionen sind den Sechzgern ein Dorn im Auge. Die harsche Reaktion sorgte bei vielen Stadtpolitikern für Befremden.

Rückt die Rathaus-Regierung also von den Umbauplänen ab? Kaum vorstellbar. Der sportpolitische Sprecher der Grünen, Beppo Brem, sagt jedenfalls: „Wir sind ja nicht im Kindergarten und schmeißen deshalb die ganze Sache hin.“ Dennoch berieten SPD und Grüne gestern Abend noch einmal über das Thema. Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) ließ davor via Facebook verlauten, sie sei zuversichtlich, dass offene Fragen geklärt werden könnten. 1860 antwortete auf den Post mit einer verbalen Dankesarie. Klingt also eher nach Friedenspfeife. Die Freischaltung der Finanzmittel wäre mit dem heutigen Beschluss ohnehin noch nicht verbunden. Dies soll erst 2023 erfolgen. (Klaus Vick)