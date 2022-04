TSV 1860 München: Stadtrat winkt einstimmig Grünwalder-Ausbau durch

Von: Klaus Vick

Das Fassungsvermögen der Kultstätte auf Giesings Höhen soll auf 18.105 Zuschauer erweitert werden. © AS & Partner, Hartmann

Im „Grünwalder“-Stadion vom TSV 1860 München kann es nun vorangehen. Der Münchner Stadtrat hat das Go für den Ausbau gegeben.

München - Im Vorfeld gab es viele Misstöne, am Ende ging alles geräuschlos. Der Münchner Stadtrat hat sich gestern dafür ausgesprochen, den Ausbau des Grünwalder Stadions voranzutreiben. Einstimmig. Das war durchaus überraschend, nachdem die Löwen vor einigen Wochen eine geharnischte Kritik an den Stadionplänen herausgebrüllt hatten. Die Stadträte allerdings verzichteten gestern auf eine Replik. Wohl, um Dampf aus dem Kessel zu nehmen und die öffentliche Debatte nicht weiter anzuheizen.

TSV 1860 München: Löwen haben Ansprüche an neues Stadion

Die Wogen hatten sich schon zuvor geglättet. Auch den Löwen ist daran gelegen, das Gesamtprojekt nicht zu gefährden. Weil es aktuell sowieso keine andere Stadion-Option gibt. So hatte 1860 einen Facebook-Post von Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) postwendend goutiert. Der Verein danke der Stadt für den Beschluss zum Ausbau, hieß es darin. Und an die Adresse von Dietl gerichtet: „Vor allem sind wir froh, dass Sie unsere Punkte berücksichtigen und sich dafür einsetzen, im Status quo Verbesserungen zu erreichen.“ Heißt übersetzt: Die Löwen wünschen sich angemessene Mietkonditionen und dass langfristig die Frage der Bundesligatauglichkeit des Stadions auf die Agenda kommt. Ein Standpunkt, den 1860-Geschäftsführer Marc Pfeifer gestern erneut unterstrich. Er gehe davon aus, dass die Gespräche mit der Stadt nun vertieft würden, sagte er bei einem Pressetermin auf dem Trainingsgelände.

TSV 1860 München: Künftig Platz für 18.105 Zuschauer

So ist auch der gestrige Stadtratsbeschluss zu verstehen. Die Verwaltung soll ausloten, unter welchen Konditionen eine langfristige Bindung des TSV 1860 an das Grünwalder Stadion ausgehandelt werden kann. Erst dann werden im kommenden Jahr die Finanzmittel in Höhe von 77 Millionen Euro freigeschaltet. Die aktuellen Pläne sehen eine Komplettüberdachung und mehr Komfort im Stadion mit VIP-Plätzen vor. Dadurch würde die Kultstätte auf Giesings Höhen zweitligatauglich werden, allerdings noch nicht für die Bundesliga. Die Zuschauerkapazität des Stadions würde sich von 15.000 auf 18.105 Plätze erhöhen. Man muss kein Prophet sein, um vorherzusagen: Ganz geräuschlos wird die Debatte um das „Grünwalder“ bestimmt nicht weitergehen.