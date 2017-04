Stefan Aigner: Der Ur-Schrei des Ur-Löwen

So schaut’s aus, ­Kameraden! Stefan Aigner feiert sein Tor zum 1:0 in ­Düsseldorf.

München - Diesen letzten Märztag 2017 wird Peter Casselette so schnell nicht vergessen. „Ich habe mir das Düsseldorf-Spiel im Fernsehen angeschaut. Nach der Riesenchance für Hennings bin ich spazieren gegangen, weil ich’s nicht mehr ausgehalten hab“, verriet der 1860-Präsident der tz. „Als ich zurück war, ist die Nachspielzeit gelaufen und der Madlung hatte noch diesen Kopfball... Also im Stadion ist es leichter erträglich.“

Dieses 1:0, es war nicht nur ein Befreiungsschlag für den Klub und seine Fans, die nach acht Auswärtspleiten nacheinander mal wieder frohen Mutes nach Hause fahren konnten –, auch den Schützen hätte sich das Schicksal nicht besser aussuchen können. Stefan Aigner drückte die Kugel mit einer Wucht an Ex-Bayern-Keeper Michael Rensing vorbei ins Netz, als hätte er seine sieben torlosen Monate gleich mit versenken wollen. Der Urschrei des Urlöwen bewies, welche Last ihm da gerade von den Schultern gefallen war. „Natürlich sind Tore wichtig fürs Selbstbewusstsein“, sagte Aigner. „Gerade nach meiner Verletzungsgeschichte in dieser Saison.“ Dass er das mögliche 2:0 verpasst hatte? Ja mei… „Ich war maustot“, gestand er. „Aber in dem Fall ist’s mir auch egal, denn wir haben gewonnen und nur das zählt.“

So sah’s auch Cassalette. Seine empathische Ergänzung: „Stefan hatte ein Tief, körperlich wie psychisch. Da kam durch die Verletzung und die vielen Veränderungen alles zusammen. Aber seit einigen Wochen ist deutlich spürbar, dass er auf dem Weg zurück zu alter Stärke ist. Das freut mich ungemein – für uns als Sechzig und für Stefan persönlich.“