Aigner über seine vergebene Großchance: „Ich hätte nur ...“

München - Er war einer der Pechvögel beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig: Stefan Aigner. Nach der Partie sah er sich seine größte vergebene Chance im Fernsehen an - und wusste, was er hätte anders machen müssen.

Stefan Aigner sah gar nicht gut aus. Sein rechtes Auge war geschwollen, fast geschlossen. Die Fußspitze des nur mit Gelb bestraften Braunschweigers Saulo Decarli hatte ihn voll am Kopf getroffen. Doch das war nicht der Hauptgrund für seine Leidensmiene. Mit leiser, bedrückter Stimme sagte Aigner: „Die Niederlage nehme ich auf meine Verantwortung.“

Das Schuldbekenntnis bezog sich auf zwei Großchancen, die der Münchner versemmelt hatte. Die erste bot sich kurz vor dem Pausenpfiff. Eine von Marnon Busch geschlagene Flanke segelte wunschgemäß auf seine Stirn, doch Aigner scheiterte aus kurzer Distanz an Braunschweigs starkem Keeper Jasmin Fejzic. Die abprallende Kugel erwischte dann Verteidiger Maximilian Sauer mit einer Blitzgrätsche in höchster Not vor Aigner.

„Ich köpfel den Ball aus zwei Metern auf den Torwart. Das tut mir sehr leid, für das Team und die Fans“, sagte der 29-Jährige. Kurz nach dem Spiel schaute er sich die Szene noch einmal im Fernsehen an. Sein Befund: „Ich hätte den Ball nur gegen die Laufrichtung ins Eck köpfen müssen.“

Bei seiner zweiten Einschussgelegenheit hatte Agbenyenu Lumor die mustergültige Vorarbeit geleistet, doch Aigner verfehlte aus wenigen Metern das Ziel. „Zur Zeit mag der Ball bei mir nicht über die Linie“, erklärte die geknickte Offensivkraft. Dabei war Aigner einer der besten Sechziger, sorgte mit Sprints und Dribblings immer wieder für Wirbel, war unermüdlich unterwegs. Letztlich aber war alles vergebens.

„Es gibt einfachere Situationen“, sagte Aigner schließlich zum Ernst der Lage: „Es nützt jetzt aber nichts, den Kopf in den Sand zu stecken.“ Das klang fast schon wieder kämpferisch.

