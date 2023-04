TSV 1860: Rentner Lex lässt die Löwen jubeln – Kapitän freut sich auf Camping-Urlaube

Von: Jacob Alschner

Mr. Doppelpack: Stefan Lex traf vor den Augen seiner Söhne Raphael und Noah – anders als zuletzt in Ingolstadt und Aue am Samstag „nur“ einmal. © Stefan Matzke

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechsmal busselte Stefan Lex zum Jubel das Löwen-Wappen auf seinem Trikot, nachdem er den Ball zum 2:0-Endstand im Bayreuther Tor untergebracht hatte.

München – Am Ende eines durchwachsenen Spiels der Gastgeber zeigte sich einmal mehr, wieso Lex auch mit 33 Jahren noch so wichtig sein kann. Ausgerechnet jetzt, da seit Donnerstag die Fahnen in Giesing auf Halbmast hängen.

Denn der Kapitän wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, befindet sich fortan auf Abschiedstournee.

TSV 1860: Ergebnis stimmt, Leistung eher nicht

Erster Stopp: Giesing. Allerdings ohne Lex in der Startelf. Ihn selbst störte das nicht so sehr, ließ er später wissen. Eher seine Kinder, fast eins und drei Jahre alt, die das Spiel auf der Tribüne verfolgten: „Die waren ein bisschen sauer“, scherzte Lex. „Nein, Spaß. Die checken das eh nicht. Aber so habe ich ihnen nach dem Aufwärmen wenigstens zuwinken können.“

Trockener Abschluss: 13 Minuten nach seiner Einwechslung erzielte Lex nach einem Wörl-Zuspiel das 2:0. © Stefan Matzke

Für Lex startete Meris Skenderovic, tat sich aber wie der Rest des Teams schwer gegen aufmüpfige Bayreuther. Dass in der 8. Minute doch recht früh die Führung gelang, war Bayreuths Steffen Eder zu verdanken, der einen Klärungsversuch seines Nebenmannes mit dem Rücken ins eigene Tor beförderte. Danach aber hatten Maurizio Jacobaccis Männer Glück, dass die Bayreuther nicht zurückschlugen. Mal rettete die Latte, mal der gut aufgelegte Marco Hiller. Es war bei Weitem nicht der beste Auftritt der Löwen unter Jacobacci. Hiller sah es gelassen: „Gehört dazu“, denn: „Am Ende fragt keiner mehr danach, wie das Ergebnis entstanden ist.“ Vielmehr freute sich der Keeper darüber, dass es ausgerechnet der scheidende Kapitän war, dem kurz vor Schluss die Entscheidung gelungen war (82.): „Ist natürlich sehr schön, dass der Lexi auch noch mal trifft. Da hat er sich seine Rente auch verdient.“

Stefan Lex: Wohnmobil statt Profifußball

Und doch wird man bei 1860 das Gefühl nicht los, dass das Karriereende des formstarken Lex etwas zur Unzeit kommt. „Er performt natürlich“, drückte es Innenverteidiger Niklas Lang neudeutsch aus. Lex habe „jetzt in den letzten vier, fünf Spielen fünf Tore gemacht.“ Deshalb „schade für uns. Aber wir gönnen ihm natürlich seinen Ruhestand.“ Hiller wiederum hatte Details dazu parat, wie dieser Ruhestand aussehen könnte: „Ich weiß, er hat sich neulich ein Wohnmobil gekauft. Da wird er sich erst mal eine Auszeit nehmen.“ Lex bestätigte: „Das habe ich mir letztes Jahr im Oktober gekauft. Da habe ich, wenn wir spät von Auswärtsspielen zurückgekommen sind, auf dem Trainingsgelände drin geschlafen. Hochprofessionell, damit ich möglichst viel schlafen kann natürlich.“

Familiensamstag: Auch die Frau des Löwen-Kapitäns, Claudia Lex, war gegen Bayreuth im Stadion. © Stefan Matzke

Man wird ihn vermissen rund um Giesing. Lex erwartet emotionale nächste Wochen, erklärte seine Entscheidung dennoch nüchtern: „Ich wollte immer erhobenen Hauptes aufhören können und nicht irgendwie noch mitgeschleppt werden“, sagte er. „Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, weil ich nicht davon überzeugt war, dass es nächstes Jahr besser weitergelaufen wäre – eher schleppender.“

Deshalb ist im Sommer Zeit für den Wohnmobil-Trip. „Erst mal nach Kroatien, dann vielleicht Italien.“ Aber bis es so weit ist, geht die Abschiedstour im Löwen-Bus weiter. Nächster Halt: Saarbrücken. (jals)