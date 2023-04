Ex-Löwen-Funktionär Steiner bereut Ismaik-Einstieg: „Hatte zwölf Jahre lang kein großes Interesse“

Von: Uli Kellner

Wegbereiter für Deal mit Ismaik: Otto Steiner und Hamada Iraki. © imago

Kurz vor seinem 60. Geburtstag hatte Otto Steiner das Gefühl, dass da noch etwas auf seiner Seele lastet. Seine Partnerin habe ihn gefragt, ob es etwas in seinem Leben gibt, das er bereue.

München – Der langjährige Funktionär der Löwen bejahte – und gab der SZ ein Interview, in dem er schilderte, was er im Rückblick anders machen würde. „Ja, ich würde die Entscheidung mit dem Investor beim TSV 1860 anders treffen, als sie 2011 mit mir als Aufsichtsratschef gefallen ist“, sagte Steiner, der beim damaligen Zweitligisten in wichtigen Gremien saß und auch mal Präsidentschaftsambitionen hatte.

Steiner, 59, berichtet vom „D-Day“ Anfang 2011, als die Insolvenz-Uhr getickt habe – und von der nächtlichen Sitzung, in der die folgenschwere Entscheidung getroffen wurde. „Wir saßen bis vier Uhr zusammen. Am Ende hatten wir alle zu viel Respekt vor dem Gang in die fünfte Liga.“ Man hätte „die Wahl zwischen Sodom und Gomorrha“ gehabt – und entschied sich für den „Deal“ mit einem unbekannten Investor.

TSV 1860: Uli Hoeneß stellte Kontakt zu Mittelsmann von Ismaik her

Die Entwicklung seither zeigt Steiner, dass Ismaik nicht der Mann war und ist, um die Löwen aus der Hölle zu führen, im Gegenteil. „Er hatte zwölf Jahre lang kein großes Interesse an einem konstruktiven Austausch“, so der Münchner Filmproduzent: „Alles war bisher planlos, visionslos, dialoglos.“ Facebook-Posts können in Steiners Augen „echtes Interesse“ am Partner nicht ersetzen: „Und die Seele eines Löwen wirst du niemals greifen können, ohne ihn vorher kennengelernt zu haben.“ Zwar sei Steiner des Öfteren mit 1860-Delegationen nach Abu Dhabi geflogen, dort jedoch mit der Idee eines konstruktiven Dialogs abgeblitzt. Zunächst habe Ismaik die Gäste aus München warten lassen, „wahrscheinlich eine Art Machtgehabe“. Danach sei dann viel zu wenig Zeit gewesen, um „komplexe Inhalte“ zu besprechen.

Hat Steiner Hoffnung, dass sich am aktuellen Zustand noch mal etwas ändern könnte? „Nein“, sagte er den SZ-Reportern: „Ich fürchte nicht. Nicht mit diesem Investor.“ Den, wie der Ex-Funktionär bestätigte, Uli Hoeneß über den Mittelsmann Hamada Iraki zu den Löwen gelotst habe.

Wie laut Steiner auch Stefan Ziffzer fünf Jahre vor Ismaik. Jenen Geschäftsführer, der die Arena-Anteile für 11,6 Millionen Euro an den FC Bayern „verscherbelt hat“, wie es die SZ-Journalisten ausdrücken. „Nachdem er als Geschäftsführer installiert wurde, hat er doch sehr deutlich den Kurs verfolgt: Sechzig wird Mieter in der Arena. Ob aus reinem Realitätssinn oder mit einer Direktive, bleibt Spekulation“, so Steiner. ulk