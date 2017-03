Pereira fordert nach Pauli-Pleite: „Müssen uns stabilisieren“

München - Nach der 1:2-Pleite äußerten sich Stefan Aigner und Kai Bülow zur Partie. Aigner sprach auch über seine eigene Leistung.

Die Löwen verlieren knapp gegen St. Pauli. Kai Bülow und Stefan Aigner äußern sich hinterher selbstkritisch:

Vitor Pereira: „Erstmal Glückwunsch an St. Pauli für den Sieg und an den Trainer zum Spiel. Wir sind gut rein gekommen und waren gut organisiert. Wir haben auch Geduld gehabt und gut gespielt. Wir haben hinten mit Qualität gespielt bis zum 1:0. Nach dem 1:0 waren wir weiterhin gut im Spiel. Danach kam ein Geschenk. Wir haben ihm einen Elfmeter und damit ein Tor geschenkt. Das darf nicht passieren. Danach wurden wir sehr instabil und haben St. Pauli Räume gegeben. Sie haben bisschen mehr gespielt und wir haben nicht gut gepresst. Das hat zum zweiten Gegentor geführt. Sie machen aus einer halben Torgelegenheit das 2:1. In der zweiten Halbzeit haben wir höher gepresst. Aber es ist nicht einfach gegen einen Gegner, der sich hinten reinstellt, ein Tor zu machen. Wir hatten zwei, drei gute Torchancen. Wir haben sie nicht gemacht. Letztlich haben wir das Spiel mit den zwei Fehlern hergegeben. Wir hatten den Gegner gut im Griff. Details haben dieses Spiel entschieden. Wichtig ist jetzt, dass wir das nächste Spiele jetzt mit Persönlichkeit angehen und keine Angst haben. Egal ob auswärts oder daheim. Wir müssen uns stabilisieren. Ich will heute gar nicht von Unglück reden. Wir müssen besser werden. Wir waren die meiste Zeit gut im Spiel, haben aber zwei Fehler gemacht und das darf nicht passieren.

Kai Bülow: „Wir haben gut angefangen in der ersten Halbzeit. Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Nach dem ersten Gegentor haben wir es nicht geschafft, uns zurechtzufinden. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr aktiv und haben einige Chancen gehabt, die wir nutzen müssen. Am Ende hat dann vielleicht am Ende die Luft gefehlt. Wir verlieren und gewinnen als Mannschaft. Die zwei Gegentore dürfen uns nicht passieren. Umso ärgerlicher, dass es diesmal so war.“

Stefan Aigner: „Es ist natürlich bitter, wenn Du über 90 Minuten ein gutes Spiel ablieferst, die erste Halbzeit den Gegner in Griff hast und in Führung gehst. Und dann kassierst du innerhalb von fünf Minuten zwei Tore. Das ist natürlich bitter. Ausschlaggebend war der Elfmeter. Wir haben den Ball schon gehabt und schaffen es nicht zu klären. Und dann kriegst Du vier Minuten später das 2:1. Zweite Halbzeit kommen wir wieder gut raus und schaffen es einfach nicht, den Ball über die Linie zu drücken. Wir hatten wieder zwei, drei Chancen und schaffen es einfach nicht. Wir brauchen nicht drumrum reden. Wir sind im Abstiegskampf. Wenn du zwei, drei Spiele gewinnst, bist du raus. Und wenn du wieder verlierst, bist du wieder drin. Wir sind ganz klar im Abstiegskampf. Ich freue mich, wenn ich einen Assist mache. Klar freue ich mich, dass ich jetzt meine Form wieder annähernd habe. Selbstvertrauen gehört auch dazu. Wenn Du verlierst, dann bricht alles ein. Ich akzeptiere die Entscheidungen des Trainers. Wenn ich auf dem Platz bin, gebe ich Gas. Ich kann alles andere nicht beeinflussen. “

Ewald Lienen, Trainer FC St. Pauli: „Sechzig hat eine richtig gute Mannschaft zusammen gestellt. Vier der Winterneuzugänge spielen und das sind natürlich absolute Topleute. Ob das ein Gytkjaer ist oder Amilton, Ba oder Lumor. Das ist natürlich schon eine hohe Qualität, gemeinsam mit den Spielern, die schon da waren. Und das haben sie heute auch gezeigt. Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen und die letzten sieben Heimspiele keine Niederlage zu verzeichnen gehabt. Absolut heimstarke Mannschaft mit riesengroßer individueller Qualität. Sie spielen ein unkonventionelles System. Wir haben sie in der ersten Halbzeit nicht unter Kontrolle bekommen. Zum Glück haben wir nur ein Tor zugelassen und auch nicht so viele Torchancen. Kurz nach der Halbzeit war noch mal eine Situation, die Lasse Sobiech super pariert hat. Wir konnten mit unseren vielen flinken Leute für Probleme in deren Defensive sorgen. Dadurch sind dann auch unsere Tore entstanden. Wir haben gute Situationen gehabt, aber vielleicht war es nicht unverdient zur Halbzeit knapp zu führen. In der zweiten Halbzeit war es dann kein schönes Spiel mehr. Wir haben gut verteidigt und selber keine Torchancen mehr gehabt. Das war ein dreckiges Spiel, aber für uns geht es ums Überleben, nicht darum einen Schönheitspreis zu gewinnen. Das war nicht sehr schön anzusehen heute, aber zielführend.“

Viele Vierer - eine Fünf! Noten und Bilder zur Heimpleite der Löwen gegen St. Pauli Zur Fotostrecke

Einen ausführlichen Spielbericht zur Pleite der Löwen gegen St. Pauli gibt es hier.