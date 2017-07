Drei Spieler sagen ab - 1860 sucht verzweifelt nach einem Stürmer

Mit Torhüter Alexander Strobl (Ex-Buchbach) sind sich die Löwen so gut wie einig, jetzt fehlt Trainer Bierofka noch ein Angreifer zum Kaderglück.

München - Wie dringend die Löwen einen Knipser brauchen, zeigte das Testspiel am Samstag in Liefering (0:1). Doch die Suche gestaltet sich schwierig. Gerade die Stürmer sind derzeit auf dem Transfermarkt begehrt, zumal das Anforderungsprofil der Löwen nicht ohne ist: Drittligatauglich soll der Mann sein – und zudem noch bezahlbar.

Zuletzt sagte Karl-Heinz Lappe ab. Dem ehemaligen Torjäger der kleinen Bayern lag ein Vertrag vor, doch Lappe bekam wegen der unruhigen Situation bei den Löwen kalte Füße. Die nächste Absage bekam Bierofka von Bernd Rosinger. Der Stürmer schlug das Angebot der Löwen aus und verlängerte lieber bei den Sportfreunden Lotte.

Was passiert mit Sascha Mölders?

Ein Name, der immer mal wieder an Grünwalder Straße genannt wurde, ist Sascha Mölders. Der 32-Jährige würde mit seiner Familie am liebsten in Mering bei Augsburg wohnen bleiben. Doch auch hier scheint eine Verpflichtung am Geld zu scheitern. Mölders soll deshalb vor einem Wechsel zu Ligakonkurrent Bayern II stehen. Der vierte Name, der sich zerschlagen hat, ist Mathias Fetsch, der bei Holstein Kiel keinen neuen Vertrag bekommen hat. Doch der Ex-Löwe hat sich lieber für Drittligist Halle entschieden.

Seit Dienstag ist Probestürmer Amir Falahen (24, drei Zweitligaspiele) vom SC Freiburg im Training. Der 1,93 Meter lange Deutsch-Palästinenser könnte laut Bierofka am Mittwochabend beim Testspiel in Landshut (19 Uhr, bei uns im Livestream) auflaufen.