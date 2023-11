Brand in Sulzemoos: TSV 1860 München spendet Trikots und Freikarten gegen Unterhaching

Von: Lucas Klobeck

TSV 1860 München spendet zwei unterschriebene Trikots und zwei Freikarten für das Spiel gegen die SpVgg Unterhaching nach dem Brand in Sulzemoos. © Christian Stangl/IMAGO / Ulrich Wagner

Ein Brand zerstörte das Haus einer Familie. Der TSV 1860 München schickte den Löwen-Fans Freikarten für das Spiel gegen Unterhaching und Trikots.

Sulzemoos – Der Großbrand in Sulzemoos hat eines gezeigt: Das Dorf und die oberbayerische Fußball-Community hält zusammen. Auf dem bereits am selben Tag eingerichteten Spendenkonto sind inzwischen über 115.000 € eingegangen. Zur Erinnerung: In der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober brannte im Ortszentrum Sulzemoos ein Stadel und das anliegende Wohngebäude der Familie Keller ab.

Der Brand vernichtete auch die 1860-Trikots der betroffenen Löwenfans. Grund genug für den TSV 1860 München, sich an der Spendenaktion zu beteiligen.

Der TSV zeigt sich solidarisch mit betroffenen Fans

Wie beispielsweise beim Benefizspiel der Löwen U19 gegen den FC Kochelsee für die Betroffenen der Unwetterkatastrophen zeigen sich die Giesinger erneut solidarisch mit den Leuten in der Region. Der Familie Keller spendeten sie nach dem Brand-Unglück von der Mannschaft und Trainer Jacobacci unterschriebene Trikots. Das teilten die Löwen in einer Pressemitteilung mit: „Unter dem, was Opfer der Flammen wurde, waren auch die Löwen-Trikots. Diesen haben wir den beiden Kindern und den Eltern ersetzt. Die 1860-Profis und Trainer Maurizio Jacobacci unterschrieben diese höchstpersönlich.“

Zudem luden die Giesinger die gesamte Familie Keller zum nächsten Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching ein. „Wir alle freuen uns darauf, die Familie Keller gegen Unterhaching begrüßen zu dürfen und wollen ihr einen unbeschwerten Nachmittag im Grünwalder Stadion bereiten, um das Schreckliche zumindest für ein paar Stunden vergessen zu machen“, schreibt der Verein.

Grausames Schicksal für Familie Keller aus Sulzemoos

Der Brand geschah völlig unerwartet in der Nacht vom 18. auf den 19. Oktober, breitete sich im Stadel und auf das nahegelegene Wohnhaus aus und zerstörte fast den vollständigen Besitz der Familie. Ungefähr 200 Feuerwehrleute versuchten in dieser Nacht den Brand einzudämmen und ein noch schlimmeres Unglück zu verhindern. „Sie haben alles verloren. Nicht mal einen Kugelschreiber haben sie mehr“, sagte der Bürgermeister von Sulzemoos, Johannes Kneidl. Derweil wohnt die Familie bei Verwandten.

Doch das ganze Dorf Sulzemoos stand hinter der vierköpfigen Familie. So auch der SV Sulzemoos, die für ihren ehemaligen Spieler am Dorfmarkt am 21. Oktober einen Verkauf startete. Der Marktverkauf war ein voller Erfolg, wie der SVS via Instagram mitteilte: „Unser gestriger Verkauf war der absolute Wahnsinn! Es gibt hierfür nur ein Wort zu sagen und das ist DANKE!!!“ Durch den Verkauf von Wurstsemmeln, Kaltgetränken und Steckerlfisch konnte noch mehr Geld gesammelt werden, um die Betroffenen zu unterstützen.

Den Link zum Spendenkonto finden sie hier.