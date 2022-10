Löwen verzücken ihre alten Idole: Lorant sieht beste Saisonleistung der Generation 2022

Von: Uli Kellner

Huldigungen für einen Kultlöwen: Werner Lorant, 73, Erfolgstrainer in den 90er-Jahren. Fotos (2): Sampics / S. Matzke © Oryk HAIST

Den verbalen Ritterschlag für die Generation 2022 gab es bereits, ehe der 3:1-Sieg gegen Wehen Wiesbaden amtlich war.

München – Er kam aus Block L der Stehhalle, Reihe 6. Der ältere Herr, der dort saß, hat den Ruf eines Grantlers. Am Samstag jedoch sparte er nicht mit Lob, im Gegenteil. „1860 hat sehr gut gespielt“, sagte Fußballrentner Werner Lorant, 73:

„Ein verdienter Sieg. Der Gegner hatte ja fast keine Torchance.“ Während der Kulttrainer sein Urteil fällte, schlugen die Löwen final per Doppelschlag zu. Die Fans in der Stehhalle erhoben sich, auch die alten Helden in Reihe L. Lorant blieb sitzen. Doch er sah zufrieden aus, als er sich einen weiteren Zigarillo ansteckte.

An einem sonnigen Herbstsamstag, vor den Augen von Lorant und anderen Vereinsidolen, trumpften die Löwen mit ihrer besten Saisonleistung auf. Sie dominierten das Spitzenspiel, mussten nur bei zwei frühen Abwehr-Aussetzern ihr zurückgekehrtes Glück in Anspruch nehmen, doch speziell nach der Pause ließen sie ihrem schärfsten Verfolger kaum Luft zum Atmen. Michael Köllners Team, personell unverändert gegenüber Osnabrück, taktisch entscheidend angepasst (4-2-3-1), zeigte Tugenden, die Lorant auch deshalb gefielen, weil sie an die „Goldenen 90er“ erinnerten: Biss in den Zweikämpfen, extreme Laufbereitschaft, Flügelspiel, das alles gepaart mit einer Spielfreude, die spät, aber folgerichtig zu Treffern führte.

Wurde bejugebelt und jubelte selbst: Werner Lorant im Grünwalder Stadion. © Stefan Matzke

Yannick Deichmann sorgte nach der Pause für den ersten Jubel, als er einen Schlenzer von Vrenezi ins Netz spitzelte (54.). Skenderovic stellte alleine vor dem Tor auf 2:0 (79.). Tim Rieder legte eine Minute später nach, als er ein Zuspiel des eingewechselten Lex veredelte. Gerald Vanenburg, 58, einer der besten Spieler, die 1860 je hatte, fällte ein Urteil, das Michael Köllner gefallen dürfte: „Der Trainer hat einen sehr guten Job gemacht. Die Mannschaft ist spritzig. Man sieht, dass sie versuchen, Fußball zu spielen.“

Selfie vor der Westkurve: Michél Dinzey knipst – einige seiner früheren 1860-Mitspieler lächeln. Von links: Gerald Vanenburg, Thomas Riedl, Manuel Baum, Daniel Borimirov, Bernhard Winkler, Benjamin Schwarz, Holger Greilich. Hinter seinem Arm: Manni Bender, Rodnei. © Stefan Matzke

Dass der eingewechselte Najar in der Nachspielzeit das zweite Zu-Null in Folge verdarb – geschenkt. Wie Trainerlegende Lorant, so hatte auch Köllner genug Gutes gesehen, um den Seinen ein tadelloses Gesamtzeugnis auszustellen. Die Mannschaft habe gezeigt, dass sie auch gegen eine starke Defensive Tore erzielen und dem „besten Kader neben Dresden“ spielerisch Paroli bieten kann. Meris Skenderovic, von Köllner erstmals auf der Zehn aufgeboten, tat sich dabei besonders hervor. Nicht nur für Vanenburg war der ehemalige Schweinfurter am Samstag ein Unterschiedspieler, einer „der immer den Ball will“ – und auch etwas damit anzufangen wusste. „Das Gute ist“, sagte der formstarke Offensivallrounder: „Im 4-2-3-1 haben dich die Innenverteidiger nicht so auf dem Schirm, wenn du tief läufst.“ Sie hätten sich eher auf „Laki“ konzentriert, der mit seinem wuchtigen Körper Räume schuf. Skenderovic nutzte seine Freiheiten, indem er sich ballgewandt in Wiesbadens Hälfte austobte – gekrönt von der Vorarbeit zum 2:0 und dem inzwischen fast schon üblichen „Mero“-Treffer. „Ich wollte unbedingt ein Tor schießen“, sagte er, „wie in den Wochen davor. Super, dass es geklappt hat. Ich komme immer besser rein.“ Das Ergebnis sei, siehe Samstag: „Eine Dosis Selbstvertrauen.“

Laut Deichmann haben das jetzt alle Löwen getankt. „Heute hat alles geklappt, wie wir uns das vorgenommen haben“, sagte der 1:0-Schütze: „Es hat richtig Spaß gemacht, Fußball zu spielen.“ Sahen die 90er-Jahre-Helden genauso. Vanenburgs Fazit: „1860 lebt. Es ist ein großer Traditionsverein. Jeder freut sich, wenn sie endlich wieder eine Liga höher gehen.“