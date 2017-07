1860 testet Ex-Freiburg-Stürmer im Training und gegen Landshut

Der TSV 1860 sucht noch immer einen neuen Stürmer. Derzeit testen die Löwen einen Angreifer des SC Freiburg, der dort in der zweiten Mannschaft bereits seinen Torriecher unter Beweis stellte.

München - Seit Dienstag ist im Training bei den Löwen ein neues Gesicht zu sehen. Der TSV 1860 testet Stürmer Amir Falahen, der zuletzt beim SC Freiburg unter Vertrag stand und seit Samstag vereinslos ist. Sein Vertrag bei den Breisgauern, bei denen er seit 2009 gespielt hatte, war ausgelaufen.

Der 24-jährige Falahen absolvierte für den Sportclub drei Einsätze in der 2. Liga. Für die zweite Mannschaft des SCF traf Falahen in 81 Auftritten 31 mal. Er wird beim Testspiel der Löwen am Mittwoch bei der SpVgg Landshut dank einer Gastspiel-Genehmigung mitwirken.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa