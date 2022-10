„Ein kompletter Spieler“: Heutiger Löwen-Scoutingchef schwärmte einst von Pledl

Ex-1860-Supertalent im Löwen-Training – Sofort-Verstärkung für Köllner?

Von: Uli Kellner

Thomas Pledl: Verließ den TSV 1860 als Supertalent mit 17 Jahren gen Greuther Fürth, spielte danach für Sandhausen und Ingolstadt in der 2. Bundesliga – kehrt er nun zurück? © Imago/Ulrich Wagner

Michael Köllners Sorge scheint sich zu bestätigen: In der Kreativzentrale des TSV 1860 hakt‘s. Jetzt trainiert plötzlich Thomas Pledl in Giesing. Stößt er zum Team?

München – Der Kampfgeist der Löwen ist zurück – spielerisch jedoch lief auch beim 2:0 in Osnabrück wenig zusammen. „Leider waren wir mit dem Ball nicht so überragend“, sagte Meris Skenderovic in charmanter Untertreibung. Yannick Deichmann befand: „Wir müssen daran arbeiten, dass wir auch spielerische Lösungen finden. Die brauchen wir nämlich auch.“

Thomas Pledl trainiert beim TSV 1860: Bekommt Köllner seinen Kreativspieler doch?

Ein Problem, das Michael Köllner kommen sah. Bis zum Ende des Transfersommers dachte der 1860-Coach darüber nach, einen weiteren Offensivspieler zu verpflichten. Der bisherige Saisonverlauf gibt ihm recht. Die Löwen punkten zwar, aber sie glänzen selten. Nur Zufall also, dass am Sonntag der vereinslose Thomas Pledl, 28, im Training auftauchte? Der Oberpfälzer galt als Supertalent, als ihn 1860 vor zehn Jahren an Fürth verlor, wurde kurz darauf mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet. Zuletzt war Pledl für Fortuna Düsseldorf aktiv, wo sein Vertrag im Sommer aber nicht verlängert wurde.



Auf Nachfrage teilten die Löwen zum Thema mit: „Wir geben einem Spieler, der aus der Jugend von 1860 stammt, die Möglichkeit, sich fitzuhalten.“ Klingt nach einer reinen Gefälligkeit. Oder wird doch mehr daraus? Norbert Krings, Sportreporter im Westen, sagt: „Thomas ist sicher ein sehr guter Drittligaspieler. Er hat ein gutes Auge und einen guten Abschluss, ist aber leider nicht trickreich genug, um sich gegen die schnellen Außenverteidiger der 2. Liga durchzusetzen.“



„Ein kompletter Spieler“: Heutiger Löwen-Scoutingchef schwärmte einst von Pledl

Oder hat ihn die Fortuna falsch eingesetzt? Eine offizielle Einschätzung aus dem Jahr 2012, als Pledl mit 17 zu Fürth wechselte: „Ein kompletter Spieler, der im Mittelfeld so ziemlich alles spielen kann. Hängender Stürmer, Sechser, Außenbahn eher nicht so. Alles in allem hat er überragende Fähigkeiten.“ Sagte kein Geringerer als Jürgen Jung, damals vorübergehend in Diensten des FC Bayern. Und jetzt: Scoutingchef des TSV 1860. (Uli Kellner)