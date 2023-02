„Daraus wird nichts“: Thorsten Fink sagt als Köllner-Nachfolger ab

Von: Korbinian Kothny

Günther Gorenzel sucht einen Nachfolger für Michael Köllner – Thorsten Fink wird es nicht. © Imago images

Wer wird beim TSV 1860 der Nachfolger von Michael Köllner? Thorsten Fink wurde heiß gehandelt, wird es aber nicht. Der 55-Jährige sagte den Löwen ab.

München – Auch neun Tage nach der Entlassung von Michael Köllner steht der TSV 1860 München ohne Trainer da. Das Interimsduo Günther Gorenzel / Stefan Reisinger wird aller Voraussicht nach das Team auch beim Auswärtsspiel in Meppen am Samstag an der Seitenlinie stehen.

Dabei mangelt es nicht an Namen, die derzeit an der Grünwalder Straße gehandelt werden. Thorsten Fink, Torsten Fröhling, Friedhelm Funkel, Alexander Schmidt, … . Die Liste der möglichen Kandidaten auf die Köllner-Nachfolge ist lang.

TSV 1860: Fink hätte Co-Trainer und Fitnesscoach mitgenommen

Ein heiß gehandelter Name sagte jetzt den Löwen allerdings ab. Thorsten Fink wird nicht neuer 1860-Chefcoach, wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete. Gegenüber Fussball Vorort / FuPa Oberbayern bestätigte der 55-Jährige: „Ja, es gab Gespräche zwischen den Verantwortlichen und mir, aber daraus wird nichts.“

Der ehemalige Bayern-Profi hätte gerne mit einem Co-Trainer und Fitnesscoach das Köllner-Erbe angetreten, letztendlich scheiterten die Verhandlungen aber, da die Löwen sich über das Trainerprofil und die Finanzierung nicht einig sind. Fink dauerten die Gespräche dann zu lang.

TSV 1860: Günther Gorenzel bleibt vorerst Interimstrainer

So steht Sportgeschäftsführer und Interimstrainer Gorenzel noch immer ohne Dauerlösung bei der Trainerfrage da. Und wie es scheint, ist auch keine schnelle Einigung mit einem anderen Kandidaten in Sicht. Dabei stehen die Löwen vor sportlich brisanten Wochen.

Nach dem verpatzten Jahresauftakt zählt für 1860 eigentlich nur noch Siege, um den Anschluss an die Relegationsplätze nicht zu verpassen. Damit der Abstand nicht weiter wächst, muss ein Sieg am Samstag in Meppen her. Vorerst noch mit Günther Gorenzel an der Seitenlinie. (kk)