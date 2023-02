Gegen den Tabellen-Absturz: TSV 1860 mit zusätzlichem Ticket-Kontingent im Grünwalder

Von: Louisa Genthe

Am Wochenende haben noch mehr Sechzig-Fans die Möglichkeit, ihre Mannschaft zu unterstützen © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

In der Hinrunde bewegte sich der TSV 1860 noch auf Platz fünf, zur Rückrunde dann der Absturz. Am Samstag soll es extra Unterstützung der Fans für einen Sieg geben.

München – Eigentlich muss man eher früh dran sein, um an Tickets für Spiele des TSV 1860 zu kommen. Denn die Kultstätte Grünwalder Stadion ist eigentlich bei jedem Löwen-Heimspiel ausverkauft. Für das Spiel am Sonntag gegen den SC Verl gab es heute Morgen aber noch 300 Karten, wie der Verein auf Anfrage bestätigte. Bis zu sechs Stück konnten auf einmal in den Warenkorb gelegt werden. Woher kommt die plötzliche große Auswahl?

TSV 1860: Erhöhtes Ticket-Kontingent beim Heimspiel gegen Verl

Der Fanclub des SC Verl bringt nicht genug Leute, um den gesamten Block P besetzen zu können. Der Verein hat deswegen beschlossen, die Ostkurve an weitere begeisterte Löwenfans zu geben, die vielleicht sonst wieder keine Chance auf einen Stadionbesuch gehabt hätten. Die angereisten Fans aus dem Norden dürfen Block Q für sich beanspruchen. Für die Löwen-Fans ist dadurch ein größeres Ticket-Kontingent frei geworden. Jetzt richten sich aber noch mehr mitfiebernde Augen auf die Blauen, die sich eigentlich keine Pleite mehr leisten dürfen, wenn sie noch oben in der Tabelle mitspielen wollen.

Momentan belegt die Mannschaft des Traditionsvereins Platz acht und steht damit ziemlich in der Mitte der 3. Liga. Kein Status, mit dem man sich an der Grünwalder Straße zufriedengibt. Vor der Saison war im Verein der lang ersehnte Aufstieg in die 2. Bundesliga als Ziel ausgerufen worden.

„Das Ziel war ein anderes.“

Neun Spiele – ein Sieg: Die Sechzger sind plötzlich tief gefallen. Warum, weiß keiner so genau. Präsident Robert Reisinger fand passende Worte für den Absturz: „Das Ziel war ein anderes. Sportlicher Erfolg ist leider nur bis zu einem bestimmten Grad planbar. Nun gilt es, die Realität anzunehmen.“ Diese Realität beziehe sich darauf, genug Punkte zu sammeln, um sich sicher von einem Abstiegskampf entfernen zu können. Das sei alles, was jetzt im Vordergrund steht. (Louisa Genthe)