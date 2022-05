TSV 1860: Auch die Löwen werden teurer - Lex & Co. am Ticketschalter

Von: Uli Kellner

Preisschock für Leo Löwe & Co.: In der Stehhalle kostet eine Dauerkarte künftig 500 Euro (statt 460 Euro). © TSV 1860

Alles wird ja gerade teurer: der Sprit, das Brot, die Wiesn-Mass. Ja, und auch das Erlebnis, die 1860-Profis in Giesing Fußball spielen zu sehen, wird teurer.

München – Dauerkarten fürs Grünwalder Stadion – künftig ein exklusives Vergnügen. Der Sitzplatz auf der Haupttribüne verteuert sich von 550 auf 600 Euro, der Stehplatz in der Westkurve auf 265 Euro (statt 245 Euro), der Sitzplatz für die Gegentribüne alias Stehhalle auf 500 Euro (statt 460). Laut Marc-Nicolai Pfeifer, dem kaufmännischen Geschäftsführer, ist die Preiserhöhung „ein unausweichlicher Schritt“. Der Verein führte in einer Pressemitteilung aus: „In Kombination und aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Energiekosten, der zu erwartenden Erhöhung des Mindestlohns und Auswirkungen von Krieg und Krise hat sich der TSV 1860 München schweren Herzens entschieden, die Preise für Dauerkarten und Tageskarten anzuheben.“

Gestern begann der Vorverkauf für Bestandskunden, die ein Vorverkaufsrecht besitzen, zunächst bis zum 20. Mai soll es Jahrestickets geben. Besonderes Schmankerl: Wer an diesem Dienstag zum Ticketschalter an der Grünwalder Straße 114 pilgert, kann seinen Antrag persönlich bei prominenten „Verkaufsassistenten“ wie Kapitän Stefan Lex und Co. abgeben. Den Anfang machen ab 12.30 Uhr Torhüter Marco Hiller und Fabian Greilinger, ab 13.45 Uhr sind die beiden Langzeitverletzten Daniel Wein und Marius Willsch dran, ab 16 Uhr das Geschäftsführer-Duo Pfeifer/Günther Gorenzel – und zum krönenden Abschluss zwischen 17 und 18 Uhr übernimmt das Torjäger-Duo Stefan Lex und Marcel Bär.

Die Löwen sind zuversichtlich, trotz der Preiserhöhung ihre 2021-Marke zu knacken. 11 572 Dauerkarten wurden vor der laufenden Spielzeit verkauft – trotz einiger Corona-Geisterspiele, die der Vergangenheit angehören, wie 1860 hofft. (Uli Kellner)