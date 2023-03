TSV 1860: Saison-Aus nach Knieverletzung für Tim Rieder – Wörl soll U19 beim Klassenerhalt helfen

Von: Uli Kellner

Bittere Pille: 1860-Abräumer Tim Rieder fällt für die restliche Saison aus. © IMAGO/Ulrich Wagner

Schocknachricht für den TSV 1860. Abräumer Tim Rieder fällt nach einer Knieverletzung für die restliche Saison aus. Auch Marius Wörl fehlt.

München – Beiläufig bestätigte Maurizio Jacobacci, dass Kniepatient Tim Rieder „für diese Spielzeit ausfällt“. Der neue Löwen-Coach bedauert den Ausfall sehr, „denn er ist ein guter Spieler für das Team“. Umso erstaunlicher, dass er sich im zentralen Mittelfeld einer Option beraubt, die unter Ex-Trainer Michael Köllner sieben Mal funktioniert hat. Marius Wörl, bestätigte Jacobacci, werde am Samstag gegen Viktoria Köln erneut nicht im 20er-Kader stehen.

TSV 1860: Wörl wird zur U 19 abgestellt

Über die Gründe sagte der Italiener nichts, doch unsere Zeitung weiß, dass der Verzicht auf Wörl nichts damit zu tun hat, dass der Vertrag des 18-Jährigen ausläuft. Sondern mit der Tatsache, dass das Talent mithelfen soll, den für den Verein wichtigen Klassenerhalt der U19 einzutüten. Die spielt am Samstag in Augsburg – mit Wörl, der allerdings eines nicht vergessen hat: Als sein Förderer Köllner weg war, stand vier Mal Günther Gorenzel an der Seitenlinie, der ihn angeblich halten möchte. Berufen hat er Wörl: exakt null Mal.