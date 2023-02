1860 München: Knieverletzung! Tim Rieder fällt wochenlang aus

Von: Tim Hempfling

Tim Rieder verletzte sich gegen den Halleschen FC am Knie und fehlt dem TSV 1860 München für mehrere Wochen. © IMAGO/Ulrich Wagner

1860 München muss auf Tim Rieder verzichten. Der 29-Jährige verletzte sich am Freitagabend gegen den Halleschen FC am Knie.

München – Nach der Bekanntgabe des neuen Trainers Maurizio Jacobacci (60) sollte wieder Ruhe beim TSV 1860 München einkehren – eigentlich. Denn Montagmorgen erreichte der nächste Rückschlag die Grünwalder Straße: Tim Rieder hat sich verletzt und fällt mehrere Wochen aus.

„Tim Rieder, der am vergangenen Freitagabend beim 0:0 der Löwen im Auswärtsspiel beim Halleschen FC verletzt ausgewechselt werden musste, fällt über mehrere Wochen aus“, heißt es in der Stellungnahme auf der Homepage der Löwen. Rieder wurde in der 76. Spielminute für Fabian Greilinger eingewechselt. Nur zehn Minuten später wurde der gebürtige Dachauer am Knie behandelt und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht das Spielfeld verlassen. Der Mittelfeldspieler war im Mittelkreis ohne Gegnereinwirkung umgeknickt.

Tim Rieder: Seit 2022 bei 1860 - schon über 100 3.-Liga-Spiele

Die Defensivstütze wird dem neuen Coach Jacobacci, der bereits das Montagstraining um 14.30 Uhr leitet, mehrere Wochen fehlen. Zur Schwere der Verletzung machte der TSV keine weiteren Angaben. Rieder kam im Sommer 2022 ablösefrei vom Stadtkonkurrenten Türkgücü München. In der bisherigen Saison stand er 25-mal für die Löwen auf dem Platz, 23-mal davon von Beginn an. Dreimal führte er seine Mannschaftskameraden als Kapitän aufs Feld. Nur zwei Spiele verpasste Rieder aufgrund einer Rotsperre im August 2022.

Wird behandelt: Tim Rieder von den Mannschaftsärzten der Löwen. © IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S.

Der Defensiv-Allrounder war 2019 schon einmal Löwenspieler, als er für eine Saison vom FC Augsburg ausgeliehen wurde. Insgesamt 51 Partien bestritt er für 1860, bei denen er fünfmal selbst traf und zweimal assistierte. Ansonsten spielte Rieder auch für den FC Augsburg, den 1. FC Kaiserslautern, Türkgücü München, SV Darmstadt, Slask Wroclaw und die U17 des FC Bayern München. So kommt der Dachauer unter anderem auf 131 Spiele in der Regionalliga Bayern, 111 Spiele in der 3. Liga, 15 Spiele in der 2. Bundesliga und fünf Spiele in der Bundesliga.