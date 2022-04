1860-Keeper schwer verletzt: Szekely fällt monatelang aus

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

György Szekely: Verletzte sich gegen den TSV Kottern. © IMAGO/Ulrich Wagner

György Szekely muss mehrere Monate aussetzen. Der Kepper verletzt sich im Spiel des TSV 1860 II gegen den TSV Kottern schwer.

München - Schlimme Nachrichten für György Szekely: Der Löwen-Keeper verletzte sich schwer und fällt mehrere Monate aus. In der Bayernliga-Partie gegen den TSV Kottern musste er nach 78 Minuten vom Platz. Am Tag zuvor saß er noch auf der Ersatzbank der Profimannschaft und vertrat dort Tom Kretzschmar, der für den an Corona erkrankten Marco Hiller in die Startelf rotiert war.

Am Montag folgte die Hiobsbotschaft: Eine schwere Muskel-Sehnenverletzung wurde bei Szekely festgestellt, teilten die Löwen der Deutschen Presse-Agentur am Motag mit. Auf Facebook erklärt der TSV 180 München, dass der Keeper monatelang pausieren muss.

TSV 1860 München: Szekely fällt aus - wer ersetzt ihn auf der Löwen-Bank?

Für die kleinen Löwen war es ein gebrauchter Sonntag. Trotz prominenter Unterstützung (Dressel, Goden und Lang halfen aus) blieb die Mannschaft von Frank Schmöller sieglos, spielte 2:2 gegen den TSV Kottern.

Gegen den SC Freiburg II (Sonntag, 13 Uhr) werden die Löwen-Profis wohl voll auf Tom Kretzschmar bauen müssen. Ob Marco Hiller schon wieder einsatzfähig sein sollte, zeigt sich erst im Lauf der Woche. Kann Hiller nicht spielen, dürfte der 21-jährige David Hundertmark mit ins Breisgau fahren. (Moritz Bletzinger)