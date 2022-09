TSV 1860: Pokal-Verlierer nicht auf dem Platz – öffentliches Training mit dezimierter Truppe

Wieder am Ball: Jesper Verlaat. © Imago/Ulrich Wagner

Einen Tag nach der Pokal-Pleite trainieren die Protagonisten im Fitnessraum. Jesper Verlaat, Albion Vrenezi und Marius Wörl stehen aber auf dem Platz.

München – Kommt das den Löwen-Profis gerade recht? Am Tag nach der Pokal-Schlappe gegen den FV Illertissen muss der Großteil der Mannschaft nicht beim öffentlichen Training Schaulaufen. Für die Spieler, die gegen Illertissen im Einsatz waren, ging es am Mittwoch stattdessen in den Fitnessraum.

1860: Pokal-Elf trainiert nur im Fitnessraum - Verlaat, Vrenezi und Wörl auf dem Platz

Michael Köllner begrüßte eine dementsprechend kleine Truppe auf dem Hauptplatz an der Giesinger Straße. Trotz Pokalfrust und Mini-Mannschaft dürften sich Löwen-Fans über drei Mann gefreut haben: Jesper Verlaat, Albion Vrenezi und Marius Wörl mischten mit. Die drei zuletzt angeschlagenen Profis scheinen wieder fit zu sein.

Wermutstropfen blieben aber ebenfalls nicht aus. Leandro Morgalla, der sich bei der Nationalmannschaft eine Hüftverletzung zugezogen hat, war nicht beim Training dabei und wird das Spiel gegen Borussia Dortmund II demnach höchstwahrscheinlich verpassen. Fragezeichen stehen unter anderem hinter Daniel Wein, Fabian Greiling und Tom Kretzschmar. Sie mussten wegen Krankheit aussetzen, weiß „dieblaue24.de“.

3. Liga: TSV 1860 will an Elversberg vorbei – Pflichtaufgaben für beide Teams

Am Wochenende will der TSV 1860 München unbedingt in die Erfolgsspur zurück. Nach dem Dämpfer in Elversberg hatten sich die Löwen zum Wiesn-Start eigentlich den Frust gegen Aue von der Seele geschossen. Die Niederlage in Illertissen war jetzt wieder „bitter“ (Köllner). Ähnliche Leistungen darf sich seine Mannschaft in der 3. Liga nicht erlauben, auch nicht gegen ein Kellerkind wie die BVB-Reserve.

Punktgleich mit dem SV Elversberg liegt 1860 momentan auf dem zweiten Rang. Die Saarländer spielen am Samstag zeitgleich gegen den SC Verl. Gibt es einen Wechsel an der Spitze? Oder stolpert 1860? Für die Löwen und Elversberg stehen Pflichtaufgaben an, Überraschungen sind aber, das haben wir zweifelsfrei am Dienstagabend gelernt, nie ausgeschlossen. (moe)