Nach Aufsichtsratssitzung: Achim Beierlorzer soll neuer 1860-Trainer werden

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Achim Beierlorzer soll der Nachfolger von Michael Köllner werden. © IMAGO/motivio

Wer wird beim TSV 1860 München Nachfolger von Michael Köllner. Der ehemalige Bundesliga-Trainer Achim Beierlorzer soll Favorit sein.

München – Tag 17 nach der Entlassung von Michael Köllner an der Grünwalder Straße. Und noch immer konnte der TSV 1860 keinen neuen Cheftrainer vorstellen. Nach der virtuellen Aufsichtsratssitzung am Donnerstag (16. Februar) scheint aber endlich Bewegung in die Sache zu kommen.

Nach Informationen unserer Redaktion ist Achim Beierlorzer Favorit auf das Köllner-Erbe. Der 55-Jährige stand auch auf Günther Gorenzels durchgesickerter Liste an Trainerkandidaten. Nach der Aufsichtsratssitzung sollen sich die 1860-Verantwortlichen jetzt auf den Franken festgelegt haben.

TSV 1860: Wann übernimmt Beierlorzer?

Mit Beierlorzer soll man sich bereits einig sein, allerdings steht der Franke noch bei RB Leipzig unter Vertrag. Daher müssen sich noch die beiden Vereine einig werden. Die Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SC Verl (Sonntag, 13 Uhr) ist noch mit Sport-Geschäftsführer und Interimstrainer Günther Gorenzel angesetzt. Es ist auch davon auszugehen, dass der Österreicher am Sonntag noch ein letztes Mal als 1860-Trainer auf der Bank sitzen wird.

Danach soll Beierlorzer übernehmen. Der 55-Jährige war zuletzt bei RB Leipzig unter Vertrag. In der Saison 2021/22 fungierte er erst als Co-Trainer von Jesse Marsch und nach dessen Entlassung kurzzeitig als Interimstrainer. Nach der Verpflichtung von Domenico Tedesco als neuen Cheftrainer einigten sich die Sachsen und Beierlorzer auf eine Freistellung. Davor stand der 55-Jährige in der Bundesliga bereits für den 1. FC Köln und den 1. FSV Mainz 05 an der Seitenlinie.

In Giesing würde Beierlorzer eine Mammutaufgabe erwarten. Der TSV 1860 steckt nach einem völlig missglückten Jahresende und Start in 2023 tief in der Krise. Von den letzten neun Ligapartien konnte nur eins gewonnen werden. Die Folge: Nach einem herausragenden Saisonstart sind die Löwen mittlerweile auf Platz acht abgerutscht und haben fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

TSV 1860: Reisinger resigniert im Aufstiegskampf

Zudem machte die Mannschaft in den letzten beiden Partien in Oldenburg und Meppen einen völlig verunsicherten Eindruck. In Folge der blamablen 1:2-Niederlage beim damalig Tabellenletzten Meppen resignierte 1860-Präsident Robert Reisinger im Aufstiegskampf – 16 Spieltage vor Schluss.

Beierlorzer, der für attraktiven Fußball steht und über eine gute Kommunikation besitzt, soll die Mannschaft jetzt wieder aufbauen und im besten Fall zurück in den Aufstiegskampf führen. (kk/ulk)