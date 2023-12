Knorrige Art, klare Ansagen und kein bisschen Angst: Frank Schmöller macht den Lorant

Von: Uli Kellner

Klare Kante: Auch Frank Schmöller ist ein Freund der direkten Ansprache. © IMAGO / Ulrich Wagner

Werner Lorant hat bei den Löwen Kultstatus. Soweit ist 1860-Interimscoach Frank Schmöller noch nicht. Dennoch gibt es Parallelen zwischen den beiden.

München – Wenn das kein gutes Omen ist! Kaum im Amt als Übergangscoach der 1860-Profis, hat Frank Schmöller seinen ersten Sieg eingefahren – beim „Löwen-Quiz“ auf der Weihnachtsfeier, wie der 57-Jährige nach dem Training am Montagnachmittag stolz mitteilte. 15 Fragen rund um den Gieisnger Kultclub – er und Ex-Torwart-Coach Jürgen Wittmann, ebenfalls im Meisterjahr 1966 geboren, teilten sich den ersten Platz. „Nur zur Info“, rief der U 21-Coach noch der Presse zu: „Frank Schmöller hat unter dem Codenamen Lorant gewonnen.“

Der knorrige Hamburger auf den Spuren des Erfolgstrainers der 90er-Jahre? Wir zeigen, wie viel Werner Lorant auch sonst in Schmöller steckt. Spoiler: Gar nicht mal so wenig.

Leben auf dem Platz: „Ich will sehen, dass jeder mit nach Bielefeld will

Schweigekloster war gestern. Unter der Leitung des erfahrenen Amateurtrainers ist wieder Zug drin auf dem Platz. Die Spieler hauen sich rein, sind lauter geworden, wie Schmöller zufrieden registriert. „Wenn man heute das Training gesehen hat: Da war Leben drin!“, sagte der Happel-Schüler nach der neunten Einheit unter seiner Leitung: „Sie reden auch miteinander. Ich glaube schon, wir sind auf einem guten Weg. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, sich zu zeigen. Ich habe den Jungs gesagt, dass ich sehen will, dass jeder mit nach Bielefeld will.“ Zum ersten Spiel unter Schmöllers Leitung. Bei Lorant lautete ein Standardsatz: „So wie ich trainiere, so spiele ich auch.“

Klare Ansagen wie unter Werner Lorant

Nicht nur die Spieler machen sich lautstark bemerkbar – auch der Trainer ist ein Freund klarer Kommandos und schnörkelloser Kommunikation („Noch Fragen?“). Schmöllers Credo: „Ich brauche die richtige Mentalität und Haltung auf dem Platz. Das ist nicht so schwierig, was ich da einfordere. Ich würde sagen: Das ist Standardgeschäft eines Trainers.“ Lorant hätte es inhaltlich ähnlich, aber derber formuliert: „Die Spieler sollen rennen und das Maul halten.“

Spannung im Training hochhalten: Torwart Marco Hiller könnte erstes Schmöller-Opfer werden

Ausruhen ist nicht bei Schmöller, und manchmal, findet er in alter Lorant-Tradition, lassen sich schon mit ein paar internen Rochaden neue Reize setzen. Zu Beginn der Bielefeld-Vorbereitung lief Tim Rieder (sonst Sechser) neben Jesper Verlaat in der Innenverteidigung auf, Milos Cocic gab den Zehner (statt Zejnullahu), das Tor der A-Elf hütete erneut David Richter. „Wir probieren ein bisschen was aus“, sagte Schmöller und fügte mit Blick auf die T-Frage hinzu: „Der Trend ist, glaube ich, erkennbar.“ Wird Marco Hiller das erste Schmöller-Opfer? Ansonsten: Phillipp Steinhart ist wieder in, ebenso Niklas Tarnat (als Sechser neben Manni Starke). Im Kurs stehen wie bei Lorant Profis mit überschaubarer Fehlerquote.

Verstellen? Niemals! Löwen-Coach Schmöller setzt auf Authentizität

Lorant erlangte Kultstatus, weil er sich nie verstellte, Schiedsrichter ebenso anbellte wie Reporter, in der Kabine aber für seine harte, aber herzliche Art geschätzt wurde. Und Schmöller? Leicht kauzig ist er auch, in jedem Fall ein Typ. „Ich werde genauso bleiben wie ich bin“, stellt er nach seinem Trainer-Upgrade klar: „Alles andere macht auch keinen Sinn und ich müsste mich verstellen. Wenn ich nicht authentisch bin, würden die Jungs mir das nicht abnehmen. Jeder muss damit klarkommen, das sage ich auch ganz deutlich. Ich habe schon meine Eigenarten, das ist auch klar.“

Mutig sein - Frank Schmöller glaubt an Wende bei Arminia Bielefeld

„Wer Angst hat, verliert!“ Lorants Lebensmotto hat es sogar auf den Titel seiner Biografie geschafft (1998 erschienen, 191 Seiten). Mit Blick auf sein Profitrainerdebüt am Sonntag (16.30 Uhr) in Bielefeld gibt sich auch Schmöller unerschrocken im Geiste von Werner Beinhart. „Entscheidend ist“, wählt er Lorants Standard-Satzanfang, um deftig fortzufahren: „Wenn die Sch . . . bis zum Hals steht, dann musst du den Kopf oben lassen – ansonsten wird es böse. Nein, im Ernst: Sicherlich gibt es dankbarere Aufgaben, als in Bielefeld auf der Alm anzufangen.“ Aber: „Wir bereiten uns gut vor und dann bin ich optimistisch, dass wir auch was mitnehmen werden.“ ULI KELLNER