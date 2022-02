1860-Trainer Kölllner nach Dreier in Zwickau: „Ich habe nie von Aufstieg gesprochen“

Teilen

Michael Köllner und die Löwen haben nach vier Spielen ohne Sieg wieder drei Punkte eingefahren. © Imago Images / Jan Huebner

Nach vier Spielen holt der TSV 1860 beim FSV Zwickau wieder einen Sieg. Trainer Michael Köllner wehrt sich nach der Partie gegen die hohen Ansprüche im Löwen-Umfeld.

München - Nach vier sieglosen Partien ist der TSV 1860 München am Samstagnachmittag beim Gastspiel in Zwickau wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt und hat mit dem 3:1 gegen den FSV nach zwei Niederlagen und zwei Unentschieden wieder einen Dreier gelandet. Michael Köllner bewies dabei ein goldenes Händchen und wechselte mit Merveille Biankadi und Kevin Goden nach dem Seitenwechsel zwei Torschützen ein.

„Ich brauche keine Argumente. Es geht um die Mannschaft.“

„Wenn Du zweimal verloren hast, musst Du einfach siegen“, sagte ein erleichterter Löwen-Trainer nach der Partie im Interview bei Magenta. „Die Mannschaft hat sich heute von dem Druck befreit.“ Dabei spielte den Münchnern der Platzverweis von Lars Lokotsch kurz nach Wiederanpfiff in die Karten. „Mit der Roten Karte zu Anfang der 2. Halbzeit haben wir das Spiel dann dominiert“, analysierte Köllner.

Nach einer unruhigen Woche an der Grünwalder Straße inklusive Kritik von Präsident Robert Reisinger hatte sich der 52-Jährige bereits im Vorfeld der Partie seinen Frust von der Seele geredet. Nach dem Dreier in Sachsen legte der Löwen-Dompteur noch einmal nach. „Ich brauche keine Argumente. Es geht um die Mannschaft“, reagierte Köllner auf die Frage, ob er mit dem Sieg die eigene Position gestärkt habe. „Mich freut es für die Mannschaft ungemein. Es sind Dinge über uns erzählt worden, die so nicht stimmen.“

„Am Dienstag haben wir unter normalen Voraussetzungen keine Chance gegen Kaiserslautern.“

Nach dem Remis in Meppen vor 14 Tagen hatte der Oberfpfälzer zwar gesagt, sein Ziel sei es, „in der Endphase der Saison noch mit dabei zu sein“, um wie in den letzten beiden Jahren „noch ein gewichtiges Wort mitreden“ zu können. Dennoch kann er die hohen Erwartungen an die Giesinger nicht nachvollziehen, denn im Winter habe er eine ganz andere Prognose gegeben: „Da habe ich nie von Aufstieg gesprochen, sondern, dass wir eine bessere Rückrunde spielen wollen. Da sind wir aktuell gut unterwegs.“

Lesen Sie auch TSV 1860 München: Ex-Co-Trainer Oliver Beer beurlaubt Oliver Beer arbeitet nicht mehr für den TSV 1860 München. Nach Angaben von Günther Gorenzel wurde der ehemalige Co-Trainer beurlaubt. TSV 1860 München: Ex-Co-Trainer Oliver Beer beurlaubt Letzte Chance für TSV 1860 - Coach Köllner: „Wir werden uns festbeißen“ Beim TSV 1860 München hängt der Haussegen etwas schief und das kurz vor der Englischen Woche. Trainer Michael Köllner zeigt sich energisch. Letzte Chance für TSV 1860 - Coach Köllner: „Wir werden uns festbeißen“

Der Blick nach oben in Richtung 2. Bundesliga* verbietet sich damit also bis auf Weiteres. „Darüber brauchen wir nicht reden“, bestätigte Torjäger Marcel Bär nach der Partie die Aussagen seines Trainers. „Wir müssen Konstanz in unser Spiel bringen.“ Dazu passen auch Köllners Aussagen auf den kommenden Gegner Kaiserslautern. „Am Dienstag haben wir unter normalen Voraussetzungen keine Chance gegen Kaiserslautern. Wer im Winter Terence Boyd mit einem Riesenpaket nach Kaiserslautern holen kann, der zeigt seine Ambitionen. Wir werden am Dienstag schauen, dass wir uns einigermaßen wehren und ein offenes Spiel daraus machen können. Aber normalerweise ist der Ausgang des Spiels am Dienstag eh schon klar.“ (Jörg Bullinger)