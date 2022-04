TSV 1860: Michael Köllner träumt vom Aufstieg - und wettert gegen Sascha Mölders

Nimmt den Aufstieg mit dem TSV 1860 München ins Visier: Trainer Michael Köllner. © Imago/Ulrich Wagner

Die Saison in der 3. Liga neigt sich dem Ende entgegen. Trainer Michael Köllner sieht seine Zeit beim TSV 1860 als Erfolgsstory und träumt vom großen Coup.

München - Es ist weiterhin alles drin für den TSV 1860 München: Nach dem knappen 2:1-Sieg bei der Reserve des SC Freiburg träumen die Löwen von der lang ersehnten Rückkehr in die 2. Bundesliga. Sechs Punkte Rückstand haben die Sechziger auf den Relegationsrang, acht sind es auf den Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern - bei jeweils einem Spiel Rückstand. 1860-Trainer Michael Köllner dämpft dennoch die Erwartungen. „Es ist ein Ziel, aber kein Muss. Wir befinden uns in einem Wettstreit mit vielen Teams, die aus der 3. Liga rauswollen“, sagte der Oberpfälzer im Interview mit „transfermarkt.de“ vor der Partie gegen den SC Freiburg II.

Köllner im Aufstiegsrennen sicher: „Wenn wir das tun, haben wir eine gute Chance“

„Ich glaube, dass wir nicht den stärksten Kader und höchsten Etat in der Liga haben. Sicherlich haben wir gute, aber bestimmt nicht die besten Voraussetzungen“, führt der Übungsleiter aus. Trotzdem macht sich Köllner im Drittliga-Endspurt Hoffnungen auf eine Rückkehr in das Unterhaus: „Wir sind froh, dass wir in den drei Spielzeiten, in denen ich hier bin, zum dritten Mal in Folge um den Aufstieg mitspielen können, und hoffen, dass wir nun sehr gut punkten. Wenn wir das tun, haben wir eine gute Chance, Zweiter oder Dritter zu werden.“

„Ich hoffe natürlich, dass die Erfolgsstory mit dem Aufstieg und dem großen Coup gekrönt wird.“

Köllner appelliert an die Anhänger, seine seit November 2019 andauernde Amtszeit beim TSV 1860 nicht nur am sportlichen Erfolg zu bemessen. „Mit unserem Stil haben wir stets um den Aufstieg mitgespielt und kein großes Tal der Tränen durchleben müssen. Zudem haben wir auch alle wirtschaftlichen Themen trotz der Corona-Pandemie top bewältigen können. Bis jetzt ist es eigentlich eine Erfolgsstory“, ist sich der 52-Jährige sicher, „und ich hoffe natürlich, dass die Erfolgsstory mit dem Aufstieg und dem großen Coup gekrönt wird. Das wäre das Highlight schlechthin.“

Michael Köllner hat sich beim TSV 1860 längst etabliert und sitzt fest im Sattel. Der Oberpfälzer ist seit Werner Lorant der Löwen-Trainer mit der längsten Amtszeit. „Dass ich seit mehr als 100 Spielen hier bin, ist außergewöhnlich und freut mich. Das zeigt, dass die Dinge, die wir machen, nicht so verkehrt sein können. Sonst würden die Leute mir nicht so lange das Vertrauen schenken.“ Es sei „natürlich etwas besonderes, bei 1860 München Cheftrainer zu sein.“

Türkgücü-Aus „kein Ruhmesblatt“: 1860-Trainer Köllner fordert Nachbesserungen bei der Lizenzierung

Das Aus von Türkgücü München beschäftigt den Löwen-Coach weiterhin. Die Sechziger profitierten stark davon, dass der Stadtrivale vom Spielbetrieb zurückziehen musste. Alle Spiele mit Beteiligung von Türkgücü wurden aus der Wertung genommen, sodass der TSV 1860 bis zu fünf Punkte auf die Konkurrenten im Rennen um den Aufstieg gut machen konnte.

„Grundsätzlich ist es kein Ruhmesblatt, wenn in der 3. Liga jedes Jahr ein Verein eine Insolvenz (in den vergangenen drei Jahren gab es in der Liga vier Insolvenzverfahren, d. Red.) durchlebt. Da muss sich die Liga fragen, wie man so etwas künftig vermeiden oder zumindest bei der Lizenzierung die Realitäten genauer betrachten kann, damit ein sportlicher Wettbewerb über die ganze Saison hinweg möglich ist“, fordert Köllner.

„Wir können als TSV 1860 nichts dafür“: Michael Köllner kann Frust über Türkgücü trotzdem nachvollziehen

Der Oberpfälzer hofft, dass die Sechziger nicht zum Buhmann gemacht werden. „Wir bedauern diese Situation in der Liga, aber wir können als TSV 1860 nichts dafür, dass ein anderer Verein in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Man muss aufpassen, dass man nicht die Täter- und Opferrolle verwechselt“, schickt Köllner ein klares Signal - vor allem an den direkten Konkurrenten 1. FC Saarbrücken, der sich stark über das Türkgücü-Aus echauffiert hatte.

„Natürlich kann ich es verstehen, dass man sich ein Stück weit um den Lohn seiner Arbeit gebracht und betrogen fühlt. Die Wut darf sich aber niemals gegen uns richten. Die kann sich vielleicht gegen Türkgücü richten oder gegen den DFB, der für den Wettbewerb zuständig ist“, fügt der 52-Jährige an.

Köllner über Mölders-Rauswurf: „Du musst im Leistungssport jeden Tag abliefern“

Es war der große Knall kurz vor dem Jahresende: Trainer Michael Köllner warf Kapitän und Publikumsliebling Sascha Mölders aus dem Kader der Löwen. Der Torjäger sei zwar für die Löwen ein Erfolgsgarant gewesen, betont Köllner, „aber es geht immer um das Hier und Jetzt. Für die Vergangenheit kannst du dir nichts mehr kaufen. Du musst im Leistungssport jeden Tag abliefern. Und die Leistungen waren nicht mehr so stark wie im Vorjahr.“

„Du musst im Leistungssport jeden Tag abliefern. Und die Leistungen waren nicht mehr so stark wie im Vorjahr“: Michael Köllner begründet die Suspendierung von Sascha Mölders mit markigen Worten. © MIS

Mölders wollte sich wohl nicht mit einer Rolle als Einwechselspieler zufriedengeben. Auch sein Fitnesszustand und die nebenberufliche Tätigkeit beim Streaming-Dienst „DAZN“ stießen bei den Löwen-Verantwortlichen auf Unmut. „In diesem Kontext ging es um die Rolle, die er im Team einnehmen wollte. Zwischen ihm und mir gab es diesbezüglich unterschiedliche Vorstellungen. In solchen Fällen ist es normal, dass man sich trennt“, stellt Köllner nüchtern fest.

Trotz der verstärkten Unruhe kann Köllner dem Mölders-Aus auch positives abgewinnen: „Als Cheftrainer und Führungskraft darfst du dich nicht drücken, sondern musst vorangehen. Da macht man in der persönlichen Entwicklung noch einmal einen Sprung.“ (Vinzent Fischer) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA