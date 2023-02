Baum schimpft auf 1860: „Nicht die feine englische Art!“ – Ex-Löwe dachte, er bekommt den Job

Von: Uli Kellner

Staunte am Samstag nicht schlecht: Manuel Baum ging davon aus, dass er der neue Löwen-Trainer wird ... dann präsentierte 1860 Maurizio Jacobacci. © Elmar Kremser/Sven Simon

Aus den Medien hat Manuel Baum erfahren, dass Maurizio Jacobacci Löwen-Trainer wird. Bis dahin dachte Bau, er würde am Montag vorgestellt werden.

München – Trainer gefunden, Herzenslöwe verprellt ... Auch Manuel Baum hatte sich für ein Engagement bei 1860 in Stellung gebracht, und dass nun Maurizio Jacobacci das Rennen machte, stößt dem Ex-Coach des FC Augsburg sauer auf – weil er aus den Medien erfahren habe, dass die Wahl nicht auf ihn gefallen ist. Bei Sky schimpfte Baum am Sonntagnachmittag: „Jeder weiß, dass ich eine tiefe Verbundenheit zu dem Verein habe.“

Baum wütend auf 1860: Trainer-Verpflichtung trifft ihn ins Herz – „Hatte mich auch schon vorbereitet“

„Jetzt schon mit meinem Sohn in der dritten Generation als Spieler dort. Es war tatsächlich so, dass am Donnerstag ein Kontakt stattgefunden hat, indem es geheißen hat: ‘Du, kannst du uns bis zum Ende der Saison helfen?’ Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, wenn man eine Verbundenheit zum Verein hat und wenn es einem nicht gut geht, dann sagt: Ja, man hilft dann auch! Deswegen habe ich mich tatsächlich auch schon darauf vorbereitet auf den Montag. Und am Samstag habe ich dann doch gelesen: Jetzt ist es doch ein anderer! Es ist natürlich dann schon überraschend, wie die ein oder andere Kommunikation abläuft. Das war nicht die feine englische Art!” Baum betont: „Es ging bei mir weder um Laufzeit, noch um Geld. Ich wiederhole mich: Man ist eng an dem Verein, ich wollte einfach helfen. Ich hatte mich auch schon ein bisschen vorbereitet.“ (ulk)