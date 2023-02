Endlos-Trainersuche bei 1860 – Aufsichtsrat: „Nicht unsere Verantwortung“

Von: Moritz Bletzinger

27 Tage lang hat 1860 München nach einem neuen Trainer gesucht. Schier endlos. „Nicht in unserer Verantwortung“, teilt der Löwen-Vorstand jetzt mit.

München – Ist Maurizio Jacobacci der Heilsbringer bei 1860 München? Gute Stimmung hat der neue Trainer zumindest nicht im Gepäck. Der Löwen-Vorstand gibt am Tag der Trainervorstellung eine überraschende Erklärung ab.

„Sportliche Einzelfallentscheidungen wie die Auswahl geeigneter Spieler oder Trainer sollten nicht Gegenstand von Aufsichtsratsdebatten sein, sondern fallen in die Verantwortung der dafür eingesetzten Geschäftsführer“, schreiben Präsident Robert Reisinger und die Viezpräsidenten Heinz Schmidt und Hans Sitzberger in einem Brief an die Mitglieder. Der Aufsichtsrat überwache zwar den wirtschaftlichen Rahmen, nehme aber nicht am Tagesgeschäft teil.

1860-Vorstand zur Trainersuche: „Nicht in unserer Verantwortung“ – Gorenzel wochenlang handlungsunfähig

Unmittelbar nach der Entlassung von Trainer Michael Köllner habe Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel eine Strategie für die Neubesetzung vorgelegt, schreibt der Löwen-Vorstand. „Dass sich die Entscheidung danach über einen Zeitraum von mehreren Wochen zog, lag nicht in unserer Verantwortung.“

Bei Günther Gorenzel lag die alleinige Verantwortung für die Verzögerung aber offenbar auch nicht. Erst am 22. Februar hatte der Geschäftsführer verkünden können, dass er das Go für die Trainersuche habe. „Ich habe vor mehr als drei Wochen in der Pressemitteilung kommuniziert, dass wir auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten eine dauerhafte Lösung präsentieren wollen. Ich habe mehrere Vorschläge gemacht und es ist so, dass mir die finalen Kriterien seit zwei Stunden bekannt sind“, sagte Gorenzel.

Fast einen Monat lang dauerte das Hin-und-Her bei 1860. Am Ende hat sich die Investorenseite durchgesetzt, wie es scheint. Maurizio Jacobacci gilt als Wunschkandidat von Hasan Ismaik. Und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer. Gorenzel wollte eigentlich eine Dauerlösung, keinen Interimstrainer.

Gorenzel entmachtet? 1860-Geschäftsführer präsentiert überraschenden Trainer nach langer Suche

Überraschende Wende, endlose Suche und offenbare Grabenkämpfe: Der „Prozess der Neubesetzung“, wie der Vorstand die 27-tägige Odyssee betitelt, hinterlässt wenige Gewinner bei 1860. Günther Gorenzel hat als Interimstrainer keinen Dreier geholt (zwei Niederlagen, zwei Unentschieden) und scheint bei der Trainerfrage zwischen die Fronten geraten zu sein. Die Investorenseite hatte durch die Finanzierung viel mitzubestimmen. Gleichzeitig ist der Vorstand aber sicherlich auch nicht glücklich, nicht an der Entscheidung beteiligt gewesen zu sein, auch wenn er sich aus der Verantwortung nimmt.

„Dafür kann aber auch Maurizio Jacobacci nichts“, hält der 1860-Vorstand fest: „Ihm und der Mannschaft gilt unser aller Unterstützung. Als Gesellschafter des Vereins wünschen wir uns den größtmöglichen sportlichen Erfolg und Maurizio Jacobacci eine glückliche Hand in den kommenden Spielen.“ Ähnlich ist wohl die Stimmungslage bei den Fans. Zum ersten Training des neuen Coaches strömten zahlreiche Kiebitze. (moe)