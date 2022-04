TSV 1860: Salger und Linsbichler fetzen sich im Training – Köllner gefällt’s

Von: Ludwig Krammer

Teilen

An-Griff: Salger (r.) packte gegen Linsbichler zu. © Stefan Matzke

Nur noch zwei Tage bleiben bis zum Verfolgerduell TSV 1860 gegen VfL Osnabrück (Karsamstag, 14 Uhr). Und so mancher Löwe ist bereits auf Betriebstemperatur – bzw. leicht darüber.

München – Beim Mittwochs-Training gerieten Abwehrchef Stephan Salger und Sturmtalent Tim Linsbichler aneinander. Nach diversen grenzwertigen Zweikämpfen im Abschlussspiel nahm sich Salger (32) den zehn Jahre jüngeren Österreicher zur Brust, packte ihn am Leiberl und setzte zum Würgegriff an. Richy Neudecker konnte die heiß gelaufenen Kontrahenten erfolgreich trennen.

TSV 1860: Trainings-Zoff zwischen Linsbichler und Salger - Köllner: „Immer gut, wenn Feuer drin ist“

Und Trainer Michael Köllner? Der lobte in der anschließenden Presserunde die „Reibung“ und das „leistungsfördernde Klima“ in der Mannschaft. „Es ist immer gut, wenn Feuer drin ist. Wir tun alles dafür, dass wir Osnabrück am Samstag in die Knie zwingen können.“

Feuer drin“ – bis Neudecker (r.) die Kampfhähne trennte. © Stefan Matzke

Krallen ausfahren, mit allen (fairen) Mitteln einen Sieg erzwingen – das ist die Vorgabe gegen den Tabellennachbarn aus dem Norden, der mit einem Punkt und einem Saisonspiel weniger als die Löwen auf Giesings Höhen kommt. Köllner erwartet eine ähnlich schwere Aufgabe wie vor zwei Wochen beim 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. „Wir wissen, was auf uns zukommt und brauchen einen Bomben-Tag, ein frenetisches Stadion, ein Tollhaus. Ich bin guter Dinge, dass wir das am Samstag hinbekommen.“ Personell hat sich die Lage entspannt. Abwehrtalent Leandro Morgalla, der beim 2:1-Sieg in Freiburg muskelverletzt passen musste, wird in den Kader zurückkehren, auch bei Yannick Deichmann stehen die Zeichen auf Einsatz. Die Knieverletzung aus dem Freiburg-Spiel erwies sich als Prellung, am heutigen Donnerstag soll der Allrounder wieder ins Training einsteigen.

Bleiben zwei offene Fragen: Wie wird der gelbgesperrte Trainer die eingeschränkte Bewegungsfreiheit auf der Ehrentribüne verkraften? Und wie geht’s mit Richard Neudecker weiter, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft? Köllners Ansage an den Mittelfeld-Lenker: „Mach dich unverzichtbar!“ Die finanziellen Rahmenbedingungen der Löwen seinen in den letzten paar Jahren „immer dehnbar“ gewesen. „Auf einen Neudecker in Topform kann 1860 nicht verzichten.“